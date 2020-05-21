Hogyan tanulj meg hálásnak lenni

Az emberi természet velejárója, hogy folyamatosan összehasonlítjuk magunkat másokkal. A társadalom is azt tanítja nekünk, hogy mindig többet akarjunk. Az ilyen gondolatok megölik a hálát. Megakadályoznak abban, hogy hálásak legyünk azért, amit kaptunk az élettől, és elzárnak a jelen pillanat megélésétől.



Az igazság az, hogy a legfontosabb dolgok ingyen vannak. Ha bármikor zaklatott, frusztrált vagy dühös vagy, és úgy érzed, hogy nincs miért hálásnak lenned, végy egy levegőt – egy mély, éber, tudatos levegőt. Lehet, hogy csak ennyi kell ahhoz, hogy helyre rázd a gondolataidat, és hálásnak érezd magad.



Segít folyamatosan gyakorolni a hálás hozzáállás kialakítását, ha minden nap leírsz három olyan dolgot, amelyekért aznap hálás voltál. Nem kell ám eget rengető dolgokra gondolni! Lehet az egy edzés, egy finom étel vagy egy kellemes séta a pároddal. Ennek az apró napi szokásnak hihetetlen hatása lehet. A kutatások azt mutatják, hogy azok, akik naponta feljegyeznek három dolgot, amiért hálásak, jelentősen növelik az általános jóllétüket.



Ha belegondolsz, a kutatás eredménye teljesen logikus. Nehéz zaklatottnak lenni, ha éppen hálát érzel. Kezdj egy hálanaplót, és fókuszáld a figyelmed arra, hogy értékeld, amid van, ahelyett, hogy arra koncentrálnál, amid nincs, és figyeld meg, hogy milyen gyorsan találsz új dolgokat, amelyekért hálás lehetsz.