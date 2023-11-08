Méretpróba Fleurrel

Tanulj új mozdulatokat Fleurrel
A nevem Fleur. 15 éves vagyok. Táncolok és énekelek, és szerintem neked is kellene.
Van valami inspiráló a zenében. Az az érzés, amikor felmész a táncparkettre, és minden negativitás tovaszáll, a kreativitásod pedig rögtön beindul.
Szerintem mindannyiunknak gondolkozás nélkül át kellene adni magunkat a tánc örömének, és felmenni a táncparkettre. Erről szól az új dalom, melynek címe Footwork (magyarul „lábmunka”).
Táncoljunk!
Nézd meg ezt a lépésről lépésre haladó videót, melyben együtt tökéletesíthetjük a Footworkre táncolt mozdulatainkat.
Leírtam egy pár tippet és trükköt a tanuláshoz. Így készen állhatsz, hogy lelkesen lépj a táncparkettre, legyen szó egy színpadról, egy táncpárbajról vagy egyszerűen a saját hálószobádról.
👟 Gyakorolj szorgalmasan. A jó dolgokhoz idő kell. Megéri, ígérem!
🗯️ Kérd meg a barátaidat vagy a családodat, hogy mondják el a véleményüket.
❤️🔥 Viselj olyan szetteket, melyekben magabiztosnak érzed magad.
🌸 Maradj pozitív! A tánc lényege, hogy élvezed a folyamatot.
Ha meg akarod mutatni a világnak, hogyan táncolsz a Footworkre, ne felejts el megjelölni a bejegyzésedben! @fleurforreal néven találsz meg az Instagramon és a TikTokon.
Ne feledd: élvezd!
Puszi: Fleur
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