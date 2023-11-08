Méretpróba Fleurrel

Leírtam egy pár tippet és trükköt a tanuláshoz. Így készen állhatsz, hogy lelkesen lépj a táncparkettre, legyen szó egy színpadról, egy táncpárbajról vagy egyszerűen a saját hálószobádról.



👟 Gyakorolj szorgalmasan. A jó dolgokhoz idő kell. Megéri, ígérem!



🗯️ Kérd meg a barátaidat vagy a családodat, hogy mondják el a véleményüket.



❤️‍🔥 Viselj olyan szetteket, melyekben magabiztosnak érzed magad.



🌸 Maradj pozitív! A tánc lényege, hogy élvezed a folyamatot.



Ha meg akarod mutatni a világnak, hogyan táncolsz a Footworkre, ne felejts el megjelölni a bejegyzésedben! @fleurforreal néven találsz meg az Instagramon és a TikTokon.



Ne feledd: élvezd!



Puszi: Fleur



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