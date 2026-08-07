Edzés és a menstruációs ciklusod alatt. FNTK

Edzhetek a menstruációs ciklusom szerint, ha terhes vagyok?

A várandósság során a hormonjaid nem azokat a mintákat követik, amit eddig, ehelyett egy új, kilenchónapos ciklusban vannak. A fontos hormonok – az ösztrogén és a progeszteron – folyamatosan emelkednek a várandósság során, így a menstruációs ciklus szerinti edzés nem fog működni nálad. Ehelyett az adott trimeszter szerint kellene igazítani az edzésedet. Sok mítosz és vélemény lengi körbe a témát, így nehéz tudni, milyen mozgást szabad csinálni és mit nem, amikor az ember babát vár. Azonban minden terhesség más, még ugyanannál a nőnél is, így a legfontosabb az, hogy hallgassunk a testünkre, mert az meg fogja mondani, mit tud megtenni és mit nem. Mi a várandósságod minden fázisában támogatunk a Nike Run Club alkalmazásban megtalálható „Útmutatók futáshoz” anyagokkal.

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Edzhetek a menstruációs ciklusom szerint, ha endometriózisom vagy PCOS-em van?

Az endometriózist és a PCOS-t (policisztás petefészek szindróma) évtizedek óta félrediagnosztizálják, azonban a nők lassacskán már megkapják azt a segítséget, amire szükségük van az ezen betegségekkel járó fájdalommal, erős vérzéssel és rendszertelen ciklusokkal kapcsolatban. Ugyanitt megjegyeznénk, hogy ha ezek a tünetek ismerősek neked, állj le az öndiagnosztizálással, és beszélj inkább egy orvossal a valódi diagnózis érdekében! Az erős vagy rendszertelen vérzés (vagy az, ha nem is jön meg soha) számos dolgot jelezhet, és ezt érdemes az orvosoddal megbeszélni.

Ha endometriózissal diagnosztizáltak, lehet, hogy úgy tapasztalod, hogy a mozgás segíthet a tüneteiden, mivel az edzés segíti a tested a gyulladáscsökkentésben és antioxidációs folyamataiban. Ezen felül az edzés a kedvedet is jobbá teheti, és mivel bizonyított tény, hogy az endometriózisban szenvedők fokozottan hajlamosak a depresszióra és a szorongásra, a szellemi jóllét ugyanolyan fontos, mint a testi.

A legjobb módja annak, hogy a ciklusoddal összhangban eddz, ha két-három hónapig elkezded követni, hogy érzed magad edzés közben, megfigyelve azt, hogyan reagál a tested arra, ha keményen edzel. Így tudni fogod, mikor képes a tested a magasabb intenzitású edzésekre, illetve mikor kell lazábban venned.

Edzhetek a menstruációs ciklusom szerint, ha a menopauzában vagyok?

Ez teljes mértékben attól függ, hogy perimenopauzális (a szervezeted még ovulál, de már látszanak a jelei, hogy a petefészkeid kevesebb ösztrogént termelnek) vagy posztmenopauzális (a szervezeted már nem ovulál, és kiürült belőle az ösztrogén vagy progeszteron) állapotban vagy. Ha a perimenopauza szakaszában vagy, akkor még menstruálsz, de már kevésbé rendszeresen, valamint a vérzésmintád is elkezdhet megváltozni. Ettől függetlenül azonban még nyomon tudod követni a ciklusod, és megfelelően tudsz rá reagálni. Ha hosszabb a ciklusod, akkor hosszabb ideig leszel az alacsonyabb hormonszinttel járó tüszőéréses (follikuláris) fázisban, így több lehetőséged nyílik a magas intenzitású és erős ellenállásos edzésre.

Ha a posztmenopauza szakaszában vagy (amikor már 12 hónapja nem menstruálsz), az edzést nem kell a ciklusodhoz igazítanod, mivel a szervezeted már nem termeli nagy mennyiségben a hullámzó szintű hormonokat. Ennek ellenére továbbra is nyomon követheted az edzés közben tapasztalt érzéseid és teljesítményed. Ez hasznos információkkal szolgál majd számodra arról, hogyan reagál a tested és hogy szükséged van-e pár alacsonyabb intenzitású napra a megterhelőbb edzések között. Egy dolog azonban biztos: a megterhelő edzések után szánj több időt a regenerálódásra, mivel a menopauza miatt az izmok is változnak, és már nem regenerálódnak olyan gyorsan.

Edzhetek a menstruációs ciklusom szerint, ha nem vagyok profi sportoló?

A válasz 100%-os igen! Ha menstruálsz, pozitív hatásai lehetnek annak, ha a ciklusod szerint edzel.