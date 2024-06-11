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Levél idősebb önmagamhoz

1. epizód: Issey Kyson
Utolsó frissítés: 2024. június 11.
Olvasási idő: 3 perc
Levél az idősebb önmagamhoz: Egy tinédzser lány története

Szia, kedves jövőbeli Issey!

Hogy vagyunk? Még mindig futunk?

Az lesz a legjobb, ha ezt a levelet csak délelőtt 10 után olvasod (a jövőbeli énünk addig alszik, ugye?). Remélem, egy olyan napra készülünk épp, amelyben a kedvenc dolgaink szerepelnek: futás, tudomány, forró fürdő, családdal töltött idő.

Levél az idősebb önmagamhoz: Egy tinédzser lány története

Alig várom, hogy megtudjam, hogy ment a tornaóratanterv megváltoztatásával kapcsolatos munkánk. Többet tanítanak most már a lányoknak arról, hogy mit jelent számukra a kamaszkor a sportban? Ott lehetünk velük a helyszínen, és inspirálhatjuk őket a mozgásra, ahogyan Lina és Laviai Nielsen is támogatott minket ebben?

Levél az idősebb önmagamhoz: Egy tinédzser lány története

Remélem, arról sem feledkezünk meg, hogy gyengédek legyünk magunkkal. Mindig próbálom megmutatni a hozzám hasonló tizenéveseknek, hogy rendben van, ha hibáznak, ugyanakkor néha nehezemre esik önmagamat is emlékeztetni erre.

Stresszes leszek és túlterheltnek érzem magam, amikor felhalmozódnak az iskolai feladatok, a futás és minden más is, és ezt magamon vezetem le, amikor nem kellene. Remélem, a jövőben nem felejtjük el, hogy ez a mi időnk, és azt hogy bármilyen akadályba ütközünk (a pályán és azon kívül is!), végül oda jutunk, ahová szeretnénk.

Levél az idősebb önmagamhoz: Egy tinédzser lány története
Levél az idősebb önmagamhoz: Egy tinédzser lány története, „Mindig próbálom megmutatni a hozzám hasonló tizenéveseknek, hogy rendben van, ha hibáznak, ugyanakkor néha nehezemre esik önmagamat is emlékeztetni erre.”

„Mindig próbálom megmutatni a hozzám hasonló tizenéveseknek, hogy rendben van, ha hibáznak, ugyanakkor néha nehezemre esik önmagamat is emlékeztetni erre.”

Jól van, most már elengedlek. Biztos vagyok benne, hogy a jövőbeli kutyánk már nyaggat minket, hogy vigyük sétálni, vagy talán a barátaink várnak ránk a pályán. De mielőtt elindulnál, még adok pár jótanácsot:

Folytasd a futást a sport szeretetéért.

Sétálj az erdőben, és tapasztald meg a békés környezetet.

Tanulj a világ dolgairól, mert érdekel minket.

Levél az idősebb önmagamhoz: Egy tinédzser lány története

Szeressük a testünket, attól függetlenül, hogy épp hogy nézünk ki – emlékezzünk meg mindenről, amit tettünk érte.

Annyi mindent elértünk már, és még annyi mindent meg fogunk tenni.

Szeretettel,
Issey xx

fedezd fel a futás világát

Eredeti közzététel: 2024. június 11.