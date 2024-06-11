Levél az idősebb önmagamhoz: Egy tinédzser lány története

Remélem, arról sem feledkezünk meg, hogy gyengédek legyünk magunkkal. Mindig próbálom megmutatni a hozzám hasonló tizenéveseknek, hogy rendben van, ha hibáznak, ugyanakkor néha nehezemre esik önmagamat is emlékeztetni erre.



Stresszes leszek és túlterheltnek érzem magam, amikor felhalmozódnak az iskolai feladatok, a futás és minden más is, és ezt magamon vezetem le, amikor nem kellene. Remélem, a jövőben nem felejtjük el, hogy ez a mi időnk, és azt hogy bármilyen akadályba ütközünk (a pályán és azon kívül is!), végül oda jutunk, ahová szeretnénk.