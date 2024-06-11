Levél az idősebb önmagamhoz: Egy tinédzser lány története

Levél idősebb önmagamhoz
1. epizód: Issey Kyson
Szia, kedves jövőbeli Issey!
Hogy vagyunk? Még mindig futunk?
Az lesz a legjobb, ha ezt a levelet csak délelőtt 10 után olvasod (a jövőbeli énünk addig alszik, ugye?). Remélem, egy olyan napra készülünk épp, amelyben a kedvenc dolgaink szerepelnek: futás, tudomány, forró fürdő, családdal töltött idő.
Alig várom, hogy megtudjam, hogy ment a tornaóratanterv megváltoztatásával kapcsolatos munkánk. Többet tanítanak most már a lányoknak arról, hogy mit jelent számukra a kamaszkor a sportban? Ott lehetünk velük a helyszínen, és inspirálhatjuk őket a mozgásra, ahogyan Lina és Laviai Nielsen is támogatott minket ebben?
Remélem, arról sem feledkezünk meg, hogy gyengédek legyünk magunkkal. Mindig próbálom megmutatni a hozzám hasonló tizenéveseknek, hogy rendben van, ha hibáznak, ugyanakkor néha nehezemre esik önmagamat is emlékeztetni erre.
Stresszes leszek és túlterheltnek érzem magam, amikor felhalmozódnak az iskolai feladatok, a futás és minden más is, és ezt magamon vezetem le, amikor nem kellene. Remélem, a jövőben nem felejtjük el, hogy ez a mi időnk, és azt hogy bármilyen akadályba ütközünk (a pályán és azon kívül is!), végül oda jutunk, ahová szeretnénk.
Jól van, most már elengedlek. Biztos vagyok benne, hogy a jövőbeli kutyánk már nyaggat minket, hogy vigyük sétálni, vagy talán a barátaink várnak ránk a pályán. De mielőtt elindulnál, még adok pár jótanácsot:
Folytasd a futást a sport szeretetéért.
Sétálj az erdőben, és tapasztald meg a békés környezetet.
Tanulj a világ dolgairól, mert érdekel minket.
Szeressük a testünket, attól függetlenül, hogy épp hogy nézünk ki – emlékezzünk meg mindenről, amit tettünk érte.
Annyi mindent elértünk már, és még annyi mindent meg fogunk tenni.
Szeretettel,
Issey xx