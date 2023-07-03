Közösségi partnerek – Nike

Együttműködés a Rebel Girlszel
Közösségi partnerek
A Nike világszerte támogatja azokat az embereket és közösségeket, akik a pályán és azon túl is segítik a lányokat.
A megfelelő támogatással bármi lehetséges
María del Carmen Francisco Martínez edző, a Proyecto Cantera, egy hátrányos helyzetű lányokat a futball révén segítő non-profit szervezet tagja szerint a sport kulcsfontosságú ahhoz, hogy a lányok elérhessék a céljaikat. „Soha ne kételkedj benne, hogy a pályán van a helyed, és abban, hogy nőként kiemelkedőt tudunk alkotni bármely sportban. A sportok segítségével rengeteg emberrel találkozhatsz, akikből barátok és mentorok válhatnak. Megtanulhatsz jól kommunikálni, konfliktusokat megoldani, fegyelmezettnek lenni, keményen dolgozni és még többet beleadni, egymás mellett létezni, vezetőként fellépni, és még sok-sok más dolgot.” A Proyecto Canterát és a hozzá hasonló közösségeket minden tőlünk telhetővel támogatjuk, hogy a lányok következő generációjának tagjai biztosan mindent megkapjanak, hogy a pályán és azon túl is sikeresek lehessenek.
Európa
A futball mindenkinek szól. A Nike számos európai kezdeményezést támogat, melyek a lányokat segítik a gyönyörű játékon keresztül. A menekülteknek biztosított közösségi terektől a társadalom szélére szorult és a kiszolgáltatott gyerekeknek nyújtott segítségen át az arra rászoruló lányoknak nyújtott oktatásig számos módon támogatjuk azokat a közösségeket, melyek az élet olyan területein hoznak változást, ahol az igazán számít.
A világ többi része
Világszerte számos olyan projekttel működünk együtt, melyek a lányok sportokban való részvételéért és azért dolgoznak, hogy többet és jobb körülmények között játszhassanak. Rengeteg fantasztikus kezdeményezés létezik a kontinensen, legyen szó akár arról, hogy lehetőséget adnak az önkifejezésre a futball és a költészet ötvözésével, sportolási lehetőségek biztosításáról, vagy akár a muszlim közösség sportoló nőinek ünnepléséről. A világnak ezen a felén a futball egyre nagyobb népszerűségnek örvend, mi pedig továbbra is támogatni fogjuk ezeket a közösségeket, akik fáradhatatlanul dolgoznak azért, hogy a lányok ne maradjanak rejtve a világ szeme elől, és biztonságban és egyenlőnek érezhessék magukat.
Vegyél részt
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