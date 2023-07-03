Közösségi partnerek – Nike

María del Carmen Francisco Martínez edző, a Proyecto Cantera, egy hátrányos helyzetű lányokat a futball révén segítő non-profit szervezet tagja szerint a sport kulcsfontosságú ahhoz, hogy a lányok elérhessék a céljaikat. „Soha ne kételkedj benne, hogy a pályán van a helyed, és abban, hogy nőként kiemelkedőt tudunk alkotni bármely sportban. A sportok segítségével rengeteg emberrel találkozhatsz, akikből barátok és mentorok válhatnak. Megtanulhatsz jól kommunikálni, konfliktusokat megoldani, fegyelmezettnek lenni, keményen dolgozni és még többet beleadni, egymás mellett létezni, vezetőként fellépni, és még sok-sok más dolgot.” A Proyecto Canterát és a hozzá hasonló közösségeket minden tőlünk telhetővel támogatjuk, hogy a lányok következő generációjának tagjai biztosan mindent megkapjanak, hogy a pályán és azon túl is sikeresek lehessenek.