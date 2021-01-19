A húzódzkodás helyes technikája

A Nike Master Trainere, Flor Beckmann megmutatja neked, hogyan és miért érdemes a tökéletesen végrehajtott húzódzkodást hozzáadni edzésrutinodhoz. Fogadd meg tippjeit, és a várt eredmények sem maradnak el.



A húzódzkodás erőfitogtatásnak tűnhet. (El tudsz képzelni jobb látványgyakorlatot? Ugye hogy nem?) Jó okkal lett hát igen népszerű: egy hihetetlenül nehéz és hatékony gyakorlat, amely jobban megdolgozza a teljes felsőtestedet, mint bármilyen más saját testsúlyos mozgássor.



A Nike Master Trainere, Flor Beckmann most megmutatja neked a húzódzkodás előnyeit, és lépésről lépésre bemutatja a gyakorlatot, hogy felvághass mások előtt erőnléteddel – legyen szó akár az első, akár a századik, már rutinosabban végzett húzódzkodásodról.