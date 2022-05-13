A tökéletes bicepszhajlítás

Ahogy a név is mutatja, a gyakorlat sztárja a bicepsz, a felsőkar belső felén végigfutó kétfejű izom. A biceps brachii két fejjel ered, a hosszú és rövid fejjel, és a vállnak és a könyöknek segít a terhek emelésében. Ezek a kar legjellegzetesebb, leglátványosabb izmai. A hajlítás emellett a brachialist, az izom hasát is aktiválja, és ugyanez igaz a brachioradialisra, amely az alkartól indul és a könyököt hajlítja és az alkart forgatja.



Bár a hajlítás közvetlenül a bicepszet stimulálja, az izmaink rendszerként dolgoznak – néha ellentétpárokként –, vagyis a mozdulat dominóhatást vált ki a környező izomzatban. Ez pontosabban azt jelenti, hogy amikor a bicepsz megrövidül a gyakorlat koncentrikus részében (amikor forgatod a súlyzót), a tricepsznek meg kell nyúlnia az összehúzódás támogatására. Aktiválódik az anterior deltaizom (a váll legkülső, kerek izma), hogy erős, stabil alátámasztást adjon a hajlításnak. Ha pedig helyesen hajtod végre a mozdulatot – vagyis nem lendíted meg a karod –, a törzsizomzatod is aktiválódik.