Nike Teens: Hágd át a szabályokat

✅ Kezdj a váratlannal: Keress egy-két kedvenc darabot, és építsd fel azok köré a szettedet. Egy karakteres napszemüveg, sportcipő vagy egy merész színű ruhadarab tökéletes választás.

✅ Építsd fel: Válassz olyan darabokat, amelyek támogatják a céljaidat, felfrissítenek, vagy feltűnő viseletek. Olyan rétegekre gondolunk, mint a Nike Pro rövidnadrágok, hosszú ujjú felsők és trikók vagy a Nike Sportwear pliszés szoknya. Érezd a támogatást, érezd a kreativitást!

✅ Kiegészítők: Úgy gondolod, hogy elkészültél? Lépj egyet hátra. Vegyél fel egy sapkát vagy fejpántot, hogy igazán a sajátodénak érezd a szettet.