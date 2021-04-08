A pálya mentén: Gajnice, Horvátország

Egy felhős estén kisebb tömeg gyülekezik a horvátországi Gajnice egy kosárlabdapályájának alapvonalánál. Lágy, sárgás fény világítja meg a sziluetteket, az árnyékok a pályát körülölelő háztömbökre vetődnek. Fehér színű taxik jönnek-mennek, a drótkerítésen túl helyközi vonatjáratok robognak el, kerekeik csattogása a síneken ritmikus aláfestést ad, amely átlüktet a pályán uralkodó hangulaton.



Ez itt Gajnice híres Taxipályája. A környék büszkesége, a városi hőtérkép központja. Ahol az emberek megállnak beszélgetni, időt tölteni egymással, és ami a legfontosabb: kosarazni. Az éjszakai ég alatt csendes eső kezd cseperegni, megsötétítve a foltos aszfaltot, de senki sem siet sehová. Régi vicceket mesélnek egymásnak az emberek. Egymást heccelik. Sok megbeszélnivaló van. Sok játékos gyalog érkezett, mert a környéken laknak, vagy megálltak a munkából hazafelé vezetve, és a kocsiban öltöztek át.



„Oké, csapjunk bele” – bődül el egy mély hang horvátul.