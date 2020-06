A pálya mentén: Gajnice, Horvátország

Miközben a pálya továbbra is nemzetközi elismeréseket gyűjt be, a helyi, mindennapos csapat megmaradt egy kis, családias közösségnek. A közösség tagjai az élet minden területéről verődtek össze – vannak közöttük gyógyszerészek, csaposok, ügyvédek és raktári dolgozók is – mindannyiukat összeköti a játék, amelyet annyira szeretnek. Mindennap beszélgetnek egymással egy csevegőcsoportban, leszervezik a meccseket és gyakran a meccsek utáni sörözéseket is. „A velem játszó srácok a testvéreim” – mereng el Miroslav. „Nem pusztán barátok.”