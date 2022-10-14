Egy nap egy közösségi netballmeccsen Ellennek szuper ötlete támadt. Segíthettem más lányoknak megtanulni annyira szeretni a sportot, amennyire én szeretem!



Ellen tudta, hogy sok lány idegeskedik a sportok miatt. Amiatt aggódnak, hogy nem elég jók játszani. Ellen hitt benne, hogy a sportok révén önbizalmat önthet a lányokba. Elhatározta, hogy közösségi netballedző lesz.



A meccseik során Ellen az oldalvonalról szurkolt a lányainak.



Szép elkapás! Gyönyörű passz! Ilyenekkel és ehhez hasonlókkal biztatta sportolóit, miközben azok a netball pontos szabályai szerint sprintelték végig a pályát, megállva, amikor elkapták a labdát, és gondosan célozva, hogy megszerezzék a meccsen a következő pontot.