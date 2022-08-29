Edzés gyerekek számára: a játék ereje

A játék veled kezdődik
Gyerekek felkészítése: a játék ereje
A Gyerekek felkészítése: a játék ereje nevű programot azzal a céllal fejlesztettük ki, hogy segítsünk az edzőknek egyesíteni a játékot a sporttal, hogy még szórkoztatóbbá és hozzáférhetőbbé tehessék a testmozgást a gyerekek számára.
A gyerekeket játékra teremtették, és a megfelelő edzői eszközökkel bárki, köztük te is, meg tudja adni a gyerekeknek sportolás örömét! A mostantól a Nike Training Club alkalmazásban elérhető Gyerekek felkészítése: a játék ereje egy olyan program, amely támogat téged abban, hogy szórakoztató játékokon, kihívásokon és mozgáskészségeken keresztül motiváld a gyerekeket. Ezt a programot a Leeds Beckett Egyetemmel és az ICOACHKIDS nevű, sportoktatásért küzdő nonprofit globális mozgalommal együttműködve hoztuk létre. Mindez része a Nike Made to Play felelősségvállalásának, hogy mozgásra bírja a gyerekeket.
Tudtad, hogy a játék az egyik legfontosabb módja a tanulásnak, a társas kapcsolatok kialakításának és a képzeletünk használatának? Ha már a korai gyerekkorban ösztönözzük a játékot, azzal egy egész életre megalapozhatjuk a mentális és fizikai egészséget. A program három modulból áll, amelyeket úgy alkottunk meg, hogy minden eszköz a rendelkezésedre álljon ahhoz, hogy megszerettesd a gyerekekkel a testmozgást a játék időtlen örömén keresztül. Minden modulban szerepelnek rövid oktatóvideók, amelyek a játék erejét hangsúlyozzák, valamint útmutató videók és szakértői tippek, amelyek segítik az edzőket az órák felépítésében.
1. modul: Labdázzunk!
Ez a modul a gyerekek azon képességének fejlesztésére összpontosít, hogy dinamikus és statikus tevékenységek során stabilan tudják tartani a testüket. Főleg az erőn és a mobilitáson lesz a hangsúly, és szórakoztató módokat mutatunk be arra, hogyan lehet a játékot beépíteni a rendszeres edzésbe, hogy a gyerekek továbbra is lelkesen vegyenek részt benne.
2. modul: Tartsunk lépést
Ez a modul a mozgás hatékonyságának fejlesztésére összpontosít a koordináció és a gyorsaság révén, amelyek a sport kulcsfontosságú elemei. A testi változások, a hullámzó képességek – és különösen a figyelemingadozás – kezelése kihívást jelenthet. A tevékenységek játékká alakítása biztos módja annak, hogy bevonjuk a gyerekeket. Itt olyan tippeket találsz, amelyeket többféle sportágban és edzésen is alkalmazhatsz, szóval számíts sok futásra, kikerülésre, szökellésre és ugrálásra.
3. modul: A határok feszegetése
Ez a modul a gyerekek azon képességének fejlesztésére összpontosít, hogy tovább tartsanak ki a legjobb formájukban, miközben növekszik a fáradtsággal szembeni ellenálló képességük a játékon keresztül. Így van, az állóképességről beszélünk, ami a különböző mozgások hosszabb időn keresztül történő ismétlését jelenti. Megmutatjuk, hogyan építsetek be olyan különböző alacsony és magas intenzitású játékokat és tevékenységeket a foglalkozásokba, amelyek támogathatják az aerob és anaerob állóképességet, valamint az izomzat állóképességét.