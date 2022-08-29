Edzés gyerekek számára: a játék ereje

A játék veled kezdődik

A Gyerekek felkészítése: a játék ereje nevű programot azzal a céllal fejlesztettük ki, hogy segítsünk az edzőknek egyesíteni a játékot a sporttal, hogy még szórkoztatóbbá és hozzáférhetőbbé tehessék a testmozgást a gyerekek számára.

A gyerekeket játékra teremtették, és a megfelelő edzői eszközökkel bárki, köztük te is, meg tudja adni a gyerekeknek sportolás örömét! A mostantól a Nike Training Club alkalmazásban elérhető Gyerekek felkészítése: a játék ereje egy olyan program, amely támogat téged abban, hogy szórakoztató játékokon, kihívásokon és mozgáskészségeken keresztül motiváld a gyerekeket. Ezt a programot a Leeds Beckett Egyetemmel és az ICOACHKIDS nevű, sportoktatásért küzdő nonprofit globális mozgalommal együttműködve hoztuk létre. Mindez része a Nike Made to Play felelősségvállalásának, hogy mozgásra bírja a gyerekeket.

Tudtad, hogy a játék az egyik legfontosabb módja a tanulásnak, a társas kapcsolatok kialakításának és a képzeletünk használatának? Ha már a korai gyerekkorban ösztönözzük a játékot, azzal egy egész életre megalapozhatjuk a mentális és fizikai egészséget. A program három modulból áll, amelyeket úgy alkottunk meg, hogy minden eszköz a rendelkezésedre álljon ahhoz, hogy megszerettesd a gyerekekkel a testmozgást a játék időtlen örömén keresztül. Minden modulban szerepelnek rövid oktatóvideók, amelyek a játék erejét hangsúlyozzák, valamint útmutató videók és szakértői tippek, amelyek segítik az edzőket az órák felépítésében.