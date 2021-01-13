Chiamagtálak

Chiapuding piros bogyós gyümölcsökkel
Edzés
Nike Training
A tökéletes, gyors és erőt adó vegán reggeli
Kezdd egyszerű, finom, könnyen variálható és igazi szuperkaja reggelivel a napot. Az energiával és tápanyagokkal teli, egyszerűen elkészíthető recept téged is feltölt.
A chiamag kicsi, de fantasztikus: igazi szuperkaja, tele tápanyagokkal, amelyek segítenek végigtolni a futást, vagy feltöltenek az erőnléti edzés után. Készíts nagyobb adagot a vegán, természetes hozzávalókkal megédesített, piros bogyós gyümölcsökkel megbolondított chiapudingból, szedd szét öt adagra, és hétfőtől péntekig minden reggel 15 percet fogsz megtakarítani.
Nagyszerű hozzávalók (és hogy miért fogod őket szeretni)
- A chiamag nagy rosttartalommal dicsekedhet.
A chiamag nagy rosttartalmának köszönhetően a tömege tízszeresének megfelelő folyadékot tud felvenni, és olyan zselatinos textúrát vesz fel, mint a tápiókagyöngyök. Amellett, hogy hosszú ideig lát el energiával és így később éhezel meg, tele van szívbarát omega-3 zsírsavval, ráadásul mind a kilenc kulcsfontosságú aminosavat tartalmazza, vagyis tápláló, növényi alapú fehérjeforrás.
- A makadámiadió egészséges fehérjeforrás.
A makadámiadió a többi diófélénél valamivel többet tartalmaz az egyszeresen telített, egészséges, a szív és a koleszterinszint szempontjából kedvező zsírból. Ebben a receptben a jóllakottságérzetet növeli kellemesen ropogós textúrával: a granolát váltja fel, amelynek sokszor magas a cukortartalma.
Hasznos tippek a gyors elkészítéshez
- Vásárolj mélyhűtött piros bogyós gyümölcsöket.
Mindig tarts a hűtőben fagyasztott málnát, áfonyát vagy feketeribizlit, hogy ne legyen gond, ha éppen nincs otthon friss. A fogyasztás előtti este adagold a chiapudingra, hogy a hűtőben olvadhasson ki. (A kiolvasztott mélyhűtött gyümölcsöket két napon belül fel kell használni.)
- Fagyaszd le a plusz adagokat.
Nem akarod egész héten ugyanazt reggelizni? Adagold ki a chiakeveréket kis, zárható üvegekbe, és fagyaszd le. A kiolvasztáshoz rakd át a sima hűtőbe egy éjszakára.
Változtatnál rajta? Mutatunk pár ötletet:
- Vesd be az egy éjszaka alatt elkészülő kását.
Ha farkaséhes vagy az edzés után, vagy hosszú állóképességi gyakorlást tervezel, és valami kiadósabbra van szükséged, adj zabpelyhet a recepthez. A plusz szénhidrát feltölti a glikogénraktáraidat (pusztán a chiamagban ehhez túl kevés a szénhidrát). Az egy éjszaka alatt elkészülő kásához 2:1 arányban adagold a folyékony és a száraz hozzávalókat a megfelelő állag eléréséhez. 75 g zapehelyhez 30 ml chiamagot és 240 ml tejet számolj, plusz az édesítőt és a sót. (Fontos, hogy ezt nem hozzáadni kell a lenti mennyiségekhez.)
- Játssz az ízekkel.
Mivel a chiamagnak önmagában gyakorlatilag nincs íze, bátran kísérletezhetsz a folyékony hozzávalókkal és egyéb ízesítőkkel. A kókusztej és a mangó trópusi pezsgést kínál. A diófélék vaja jól egészíti ki a vegyes bogyós gyümölcsöket. A fahéj, a szerecsendió vagy a szegfűszeg nulla kalóriát tartalmaz. A szezonális gyümölcsök és a különféle magok vitaminok és tápanyagok széles skáláját kínálják, szóval nyugodtan kísérletezz mindennel, amit a hűtőben és a kamrában találsz.
- Cserélgesd az édesítőket.
Ha nem szereted a juharszirupot, megpróbálkozhatsz olyan természetes édesítőkkel, mint a datolya (a szárított gyümölcs gazdag a rostokban, és aprítóban pillanatok alatt elkészül belőle a paszta vagy a szirup), a kókuszcukor vagy a méz, amely tele van antioxidánsokkal és a bélrendszer hasznos baktériumait tápláló proboiotikumokkal.
Hogyan készítsd el: Chiapuding piros bogyós gyümölcsökkel
Adag: 5
Elkészítési idő: 2 óra, 5 perc
Összesen: 2 óra, 5 perc
Hozzávalók:
75 g chiamag
480 ml édesítetlen, vaníliás alternatív tej valamilyen magféléből
30 ml juharszirup
Egy csipet tengeri só
75 g nyers makadámiadió, összevágva
300 g vegyes bogyós gyümölcs
Elkészítés
- Közepes méretű tálban keverd össze a chiamagot, az alternatív tejet, a juharszirupot és a tengeri sót. Rakd a hűtőbe kb. 2 órára, amíg zselatinos állagot nem kap.
- Oszd el a chiapudingot, a bogyós gyümölcsöket és a makadámiadiót 5 üvegbe vagy más tartóba, a hozzávalók rétegezésével. Fedd be és rakd be hűtőbe. Öt napig áll el. Bármikor fogyaszthatod.