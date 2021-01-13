Chiamagtálak

Kezdd egyszerű, finom, könnyen variálható és igazi szuperkaja reggelivel a napot. Az energiával és tápanyagokkal teli, egyszerűen elkészíthető recept téged is feltölt.



A chiamag kicsi, de fantasztikus: igazi szuperkaja, tele tápanyagokkal, amelyek segítenek végigtolni a futást, vagy feltöltenek az erőnléti edzés után. Készíts nagyobb adagot a vegán, természetes hozzávalókkal megédesített, piros bogyós gyümölcsökkel megbolondított chiapudingból, szedd szét öt adagra, és hétfőtől péntekig minden reggel 15 percet fogsz megtakarítani.