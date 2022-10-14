Egyszer volt, hol nem volt, egy Chaima nevű lány elment a bátyjával egy taekwondoedzésre. Bár a csoportban csak fiúk voltak, az edző bátorította, hogy csatlakozzon hozzájuk. Nem volt könnyű. A taekwondóban ütnek és rúgnak, a 9 éves Chaimát pedig az idősebb, jóval nagyobb fiúk könnyedén két vállra fektették. Aznap Chaima kék-zöld foltokkal és attól a vágytól fűtve tért haza, hogy megtanuljon visszavágni.



Chaima félénk gyerek volt. Egy szegény, elszigetelt külvárosban nőtt fel Franciaország északi részén, és sok időt töltött otthon, a hálószobája csendjében. Amint azonban felfedezte a taekwondót, új sportokba is belevágott, például a kézilabdába, a tornába és a fociba. Felfedezte, hogy milyen vad és versengő tud lenni. Chaima szeretett nyerni.