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Levél idősebb önmagamhoz

Első epizód: BGirl India
Utolsó frissítés: 2024. augusztus 1.
Olvasási idő: 3 perc
BGirl India: Levél idősebb önmagamhoz

Jövőbeni India! 🫶

Hogy vagy?

Annyi kérdésem van. Hol kezdjem?

A legnagyobb... Milyen érzés volt Hollandiát képviselni? Élveztük minden pillanatát?

Annyit utazunk, amennyit mindig is akartunk? Lehet, hogy most éppen egy elképesztő breaktáncversenyen vagyunk...

BGirl India: Levél idősebb önmagamhoz

Bárhol is vagyunk, egy dolog biztos: a családunk és a barátaink mindig közel vannak hozzánk, akár a szomszéd szobában, akár csak egy Insta üzenetnyire.

A breaktánc a szenvedélyünk, de nem ez az egész életünk. Fontos, hogy jelen legyünk magunk és a szeretteink számára. Soha ne hagyjuk, hogy ez megváltozzon.

BGirl India: Levél idősebb önmagamhoz
BGirl India: Levél idősebb önmagamhoz, „Tűzz ki nagy célokat, de ünnepelj meg minden kis lépést a cél felé. Élvezd az utat, még ha kaotikus is. Haladj az úton, mert ez boldoggá tesz minket. ❤️”

„Tűzz ki nagy célokat, de ünnepelj meg minden kis lépést a cél felé. Élvezd az utat, még ha kaotikus is. Haladj az úton, mert ez boldoggá tesz minket. ❤️”

Néha a dolgok nehézzé válnak: a munka felhalmozódik, az edzés felpörög, egy párbaj elvesztése pedig nyomasztó érzést kelthet. Amikor mindez felgyülemlik, az már sok.

Ezért ha esetleg elbizonytalanodnál: haladj tovább.

Sok akadályt leküzdöttünk és fejlődtünk belőlük. Minden egyes veszteség jobb breaktáncossá tesz minket, mert megengedjük magunknak, hogy átérezzük a szomorúságot (de úgy tényleg), majd felkelünk, és még keményebben odatesszük magunkat.

BGirl India: Levél idősebb önmagamhoz

Néha a dolgok nehézzé válnak: a munka felhalmozódik, az edzés felpörög, egy párbaj elvesztése pedig nyomasztó érzést kelthet. Amikor mindez felgyülemlik, az már sok.

Ezért ha esetleg elbizonytalanodnál: haladj tovább.

Sok akadályt leküzdöttünk és fejlődtünk belőlük. Minden egyes veszteség jobb breaktáncossá tesz minket, mert megengedjük magunknak, hogy átérezzük a szomorúságot (de úgy tényleg), majd felkelünk, és még keményebben odatesszük magunkat.

BGirl India: Levél idősebb önmagamhoz

„Ne feledd, hogy a siker nem csak a győzelmekből áll. Tűzz ki nagy célokat, de ünnepelj meg minden kis lépést a cél felé. Élvezd az utat, még ha kaotikus is. Haladj az úton, mert ez boldoggá tesz minket. ❤️”

Ha a verseny nélküli győzelemre törekszünk, akkor mindig győzni fogunk.

Alig várom, hogy lássam, mibe vágunk bele legközelebb.

Fiatalabb önmagad,
B Girl India x

Fedezd fel a tánc világát

Eredeti közzététel: 2024. augusztus 1.