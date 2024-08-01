BGirl India: Levél idősebb önmagamhoz

Bárhol is vagyunk, egy dolog biztos: a családunk és a barátaink mindig közel vannak hozzánk, akár a szomszéd szobában, akár csak egy Insta üzenetnyire.



A breaktánc a szenvedélyünk, de nem ez az egész életünk. Fontos, hogy jelen legyünk magunk és a szeretteink számára. Soha ne hagyjuk, hogy ez megváltozzon.