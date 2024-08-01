BGirl India: Levél idősebb önmagamhoz

Levél idősebb önmagamhoz
Első epizód: BGirl India
Jövőbeni India! 🫶
Hogy vagy?
Annyi kérdésem van. Hol kezdjem?
A legnagyobb... Milyen érzés volt Hollandiát képviselni? Élveztük minden pillanatát?
Annyit utazunk, amennyit mindig is akartunk? Lehet, hogy most éppen egy elképesztő breaktáncversenyen vagyunk...
Bárhol is vagyunk, egy dolog biztos: a családunk és a barátaink mindig közel vannak hozzánk, akár a szomszéd szobában, akár csak egy Insta üzenetnyire.
A breaktánc a szenvedélyünk, de nem ez az egész életünk. Fontos, hogy jelen legyünk magunk és a szeretteink számára. Soha ne hagyjuk, hogy ez megváltozzon.
Néha a dolgok nehézzé válnak: a munka felhalmozódik, az edzés felpörög, egy párbaj elvesztése pedig nyomasztó érzést kelthet. Amikor mindez felgyülemlik, az már sok.
Ezért ha esetleg elbizonytalanodnál: haladj tovább.
Sok akadályt leküzdöttünk és fejlődtünk belőlük. Minden egyes veszteség jobb breaktáncossá tesz minket, mert megengedjük magunknak, hogy átérezzük a szomorúságot (de úgy tényleg), majd felkelünk, és még keményebben odatesszük magunkat.
Néha a dolgok nehézzé válnak: a munka felhalmozódik, az edzés felpörög, egy párbaj elvesztése pedig nyomasztó érzést kelthet. Amikor mindez felgyülemlik, az már sok.
Ezért ha esetleg elbizonytalanodnál: haladj tovább.
Sok akadályt leküzdöttünk és fejlődtünk belőlük. Minden egyes veszteség jobb breaktáncossá tesz minket, mert megengedjük magunknak, hogy átérezzük a szomorúságot (de úgy tényleg), majd felkelünk, és még keményebben odatesszük magunkat.
„Ne feledd, hogy a siker nem csak a győzelmekből áll. Tűzz ki nagy célokat, de ünnepelj meg minden kis lépést a cél felé. Élvezd az utat, még ha kaotikus is. Haladj az úton, mert ez boldoggá tesz minket. ❤️”
Ha a verseny nélküli győzelemre törekszünk, akkor mindig győzni fogunk.
Alig várom, hogy lássam, mibe vágunk bele legközelebb.
Fiatalabb önmagad,
B Girl India x