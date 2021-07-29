„Mindenkinek megvan a szerepe” – mondja. – „Néha az a lényeg, hogy szinkronban legyél a legénységgel, és bízz bennük.” Gyakran megakadnak dolgok a vitorlában, de egy olyan magasan képzett személyzet, mint az övé mindent meg tud oldani. Chrishez hasonlóan ők is évek óta edzenek. „Ahhoz, hogy profi vitorlázó legyél, ismerned kell a hajódat, fegyelmezned kell magad, és tanulmányoznod kell a vizet” – mondja. Annak ellenére, hogy már éveket tudhat maga mögött, Chris még mindig érzi az adrenalinlöketet minden verseny előtt. „Mindez megéri, amikor a vízen vagyok, és figyelem, ahogy a szél életre kelti a hajót” – mondja. Ezek a helyi versenyek felkészítik a Grenadában hagyományosan megrendezett nagyobb regattákra. Már állt dobogóra, de csak második helyezettként. A versenyképes vitorlázó reméli, hogy egy nap övé lehet az első helyezés.

Ez a kitartás Chris szerint kulcsfontosságú volt vitorlás karrierje során – mert nem mindig volt könnyű. Nyíltan beszél a családjának a hajózás költségeivel kapcsolatos nehézségeiről, arról, hogy ez a szigeten túlnyomórészt fehér emberek között népszerű sport, és a rasszizmusról, amellyel szembesült.

„Amikor elkezdtem, csak körülbelül három gyereknek volt hozzám hasonló bőrszíne. Mindenki más fehér volt” – mondja Chris. – „Olyan érzés, mintha minden szem rád szegeződne. Kicsit elriasztott. De végsősoron azért vagyok itt, hogy valami újat tanuljak.”