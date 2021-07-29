Chrisanki Flood Is Finding Suspense and Serenity on the Seas
Culture
Bemutatjuk a 22 éves Saint Lucia-i vitorlázót, aki megváltoztatja a sportág imázsát, és képviseli szigetországa közösségét.
„Az Én kertem” című sorozat hétköznapi sportolókról szól, akik a természetben találják meg az egyensúlyt.
Chrisanki Flood első profi szigetközi versenye viharos volt. „Egy 18 napos versenyen vettem részt a Grand Caymantól Saint Luciáig. Koromsötét volt, és a hullámok erősebbek voltak, mint amilyenekkel előtte találkoztam” – emlékszik vissza. – „A rádión keresztül hallottuk, hogy egy körülbelül 100 kilométernyire lévő konténerhajó elsüllyedt... ami félelmetes volt, de a hajószemélyzetünk végül felülkerekedett a zavaros időjáráson. Napkeltekor láttam, hogy egy nagy delfincsapat úszik a hajónk mellett. Habár nem nyertünk, a jutalmunk a célig tartó út volt.”
Ezt az izgalmakkal teli utazást követően Chrisanki – aki Chrisként is ismert – ritkán töltött akár egy napot is távol a tengertől. Hivatásos vitorlázóként és Saint Lucia-i születésűként Chris teljes szívvel hisz abban, hogy nincs más választása, mint a vízen élni az életét. Erre tette fel az életét, amikor tízévesen vitorlázni kezdett.
A vitorlázás nem olyan gyakori szakma a szigeten, mint azt hinnénk. A vitorlás közösség egy kis összetartó csoport, amelynek tagjai tippeket osztanak meg és kapcsolatokat építenek egymással a tengeren szerzett közös tapasztalataik során, hiába versenytársak. Chris számára a vitorlázás során érzett nyugalom egy másik vonzerő. „Amikor a tengeren vagyok, még a verseny káoszában sem zavarja meg semmi a nyugalmamat. Ez egy békés környezet, ahol ki tudok kapcsolódni, és meg tudom élni a célomat” – mondja.
„A hajót a természet ereje tölti fel, és magával visz egy rendkívüli utazásra. Ezért vitorlázom.”
A most 22 éves Chris élete több mint felét vitorlázással töltötte. Tanítás utáni tevékenységként vette fel a vitorlázást, és csatlakozott egy profi fiatal legénységhez, ami pedig azóta lehetővé tette számára, hogy az egész Karib-tengert bejárja a regatták (nagy vitorlásversenyek) keretében. „A vitorlázásban idő kell a sikerhez, de az óceánnal való egyedülálló kapcsolat mindig hajt előre” – mondja Chris.
Chris szerint a tengeren töltött idő lehetőséget ad neki, hogy összhangba kerüljön önmagával. Napjai tele vannak rutinokkal és rituálékkal, amelyek kiegyensúlyozottá teszik. Reggel 6-kor felkel, és egyenesen a tengerpartra veszi az irányt, valamit hátrahagyva. „Ez az első szabály: ha a tengerpartra vagy vitorlázni megyek, a telefonom otthon marad” – mondja.
„A tenger az én meditációm” – mondja. – „Igen. Az én kis terápiám.”
Általában sikerül elcsípnie a napfelkeltét, és mindig talál időt a meditációra a hullámok vagy a csicsergő madarak társaságában. Szerencsére sosincs messze a víztől. Mindössze egy perc alatt elér az ágyától a tengerpartra.
Reggel nyolc óra körül Chris egy helyi üdülőhelyre megy dolgozni, ahol megtanítja a vendégeknek a vitorlázás alapjait, és az ő szavaival: „a szél ösztönös kitapasztalását és a hajó átérzését.” Ez jó módja annak, hogy finanszírozza a vitorlázás iránti szenvedélyét, miközben gyakorolja a kötelek kezelését. Munka után találkozik vitorlás legénységével a naplemente utáni versenyeken a közeli kikötőben, ahol a helyiek és a profik 2-5 perces intervallumversenyeken vesznek részt. Az időjárás ritkán akadályozza meg Christ a vitorlázásban. „Eshet, mintha dézsából öntenék, de én akkor is ott leszek” – mondja. – „Bármilyen időben vitorlázom, már csak az élményért is.”
„Mindenkinek megvan a szerepe” – mondja. – „Néha az a lényeg, hogy szinkronban legyél a legénységgel, és bízz bennük.” Gyakran megakadnak dolgok a vitorlában, de egy olyan magasan képzett személyzet, mint az övé mindent meg tud oldani. Chrishez hasonlóan ők is évek óta edzenek. „Ahhoz, hogy profi vitorlázó legyél, ismerned kell a hajódat, fegyelmezned kell magad, és tanulmányoznod kell a vizet” – mondja. Annak ellenére, hogy már éveket tudhat maga mögött, Chris még mindig érzi az adrenalinlöketet minden verseny előtt. „Mindez megéri, amikor a vízen vagyok, és figyelem, ahogy a szél életre kelti a hajót” – mondja. Ezek a helyi versenyek felkészítik a Grenadában hagyományosan megrendezett nagyobb regattákra. Már állt dobogóra, de csak második helyezettként. A versenyképes vitorlázó reméli, hogy egy nap övé lehet az első helyezés.
Ez a kitartás Chris szerint kulcsfontosságú volt vitorlás karrierje során – mert nem mindig volt könnyű. Nyíltan beszél a családjának a hajózás költségeivel kapcsolatos nehézségeiről, arról, hogy ez a szigeten túlnyomórészt fehér emberek között népszerű sport, és a rasszizmusról, amellyel szembesült.
„Amikor elkezdtem, csak körülbelül három gyereknek volt hozzám hasonló bőrszíne. Mindenki más fehér volt” – mondja Chris. – „Olyan érzés, mintha minden szem rád szegeződne. Kicsit elriasztott. De végsősoron azért vagyok itt, hogy valami újat tanuljak.”
Amikor a verseny véget ér, Chris és a legénysége megvacsoráznak, és visszamennek a tengerpartra pihenni. Ha kedvük van hozzá, horgásznak vagy búvárkodnak. Néha megállnak a Pantime Steel Pan udvarnál, amit Chris gyerekkora óta csinál. „Mindennap hallgattam a stíldobot, amíg elég idős nem voltam ahhoz, hogy csatlakozzak egy csoporthoz, és azóta is tagja vagyok” – emlékszik vissza. Hasonló a vitorlázáshoz: „ez a ritmusról szól, a mozdulatok folyamatos áramlásának megtartásáról, valamint a körülötted lévő elemekkel való összhangról”. Egy érzés, amelyet élete végéig követni fog.
A pihentető alvás elengedhetetlen Chris teljesítményéhez, és mivel reggel 6-kor kel, korán lefekszik. Állítása szerint ezzel az önfegyelemmel jutott el idáig a vitorlázásban – a természet iránti szeretete mellett. „Az érzés, ahogy a szél belekap a vitorlákba, és mozgást hoz létre a víz mentén... A hajót a természet ereje tölti fel, és magával visz egy rendkívüli utazásra. Ezért vitorlázom.”
Szöveg: Jiya Pinder
Fotók: Kia Islam
Tudósítás: 2020. szeptember