Air Jordan kollekció
Air Jordan 9
Eredeti modell (1993)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEHÉR/FEKETE – TRUE RED)
Eredeti ár (125 $)
Stíluskód (130182-100)
Air Jordan 9
Eredeti modell (1993)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEHÉR/FEKETE – TRUE RED)
Eredeti ár (125 $)
Stíluskód (130182-100)
A játék folytatódik
A kosárlabdás pályafutása csúcsán töltött három egymást követő év után Michael Jordan a baseballban próbálta ki magát – de a faborítású pályáról való távozása nem hátráltatta az Air Jordan 9 modell megjelenését. Míg MJ a kisebb ligákat erősítette, az Air Jordan termékvonal egyre markánsabb szerepet vívott ki magának a kortárs kultúrában. Bár ezt a megjelenést a 23-as játékos sosem viselte, mégis valódi ikon lett.
A kulisszák mögül
Pályára és salakra készült
A felsőrész minimalista kialakítása és az egyetlen mozdulattal rögzíthető fűzőrendszer révén az Air Jordan 9 a valaha volt legkönnyebb és legdinamikusabb Air Jordan cipőként debütált. MJ nemzetközi ikonként elfoglalt státusza ihlette, a négy eredeti színskálán pedig több nyelven írott üzenetek kerültek a talpra: olyan szavak, mint a függetlenség, szabadság, atlétika és erő. A Jordan termékcsalád ezen változata MJ szakmai váltása előtt is lerótta tisztetetét – az Air Jordan játékosok számára készült verziói között helyet kapott egy modell a kosárpályára és egy futballcipő a baseballmeccsekre is.