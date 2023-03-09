A felsőrész minimalista kialakítása és az egyetlen mozdulattal rögzíthető fűzőrendszer révén az Air Jordan 9 a valaha volt legkönnyebb és legdinamikusabb Air Jordan cipőként debütált. MJ nemzetközi ikonként elfoglalt státusza ihlette, a négy eredeti színskálán pedig több nyelven írott üzenetek kerültek a talpra: olyan szavak, mint a függetlenség, szabadság, atlétika és erő. A Jordan termékcsalád ezen változata MJ szakmai váltása előtt is lerótta tisztetetét – az Air Jordan játékosok számára készült verziói között helyet kapott egy modell a kosárpályára és egy futballcipő a baseballmeccsekre is.