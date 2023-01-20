Air Jordan kollekció
Air Jordan 8
Eredeti modell (1993)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEKETE/BRIGHT CONCORD – AQUA TONE)
Eredeti ár (125 $)
Stíluskód (130169-040)
Air Jordan 8
Eredeti modell (1993)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEKETE/BRIGHT CONCORD – AQUA TONE)
Eredeti ár (125 $)
Stíluskód (130169-040)
Új mérce bevezetése
A Bulls csapata az 1993-as szezont az egymást követő harmadik NBA bajnoki címük megszerzésével zárta — ezzel ők lettek a harmadik olyan csapat a liga történetében, akiknek ez valaha sikerült. Ennek a győzelemnek köszönhetően Michael Jordan lett az első olyan játékos, aki három egymást követő döntőben nyerte el az MVP-díjat. A megdöntött rekordokban és a lefújás előtti dobásokban bővelkedő szezon során Jordan végig az Air Jordan 8 cipőt viselte.
A kulisszák mögül
Ami egy teljes évtizedet meghatározott
Három bajnoki cím és egy MVP-díj megszerzése után az Air Jordan 8 1993-as megjelenése egyszerre hozta el Jordan karrierje és cipővonala első korszakának lezárását is. Ez a nyolcadik változat három eredeti színskálában került forgalomba. Merész, pántos kialakítása és a mintás, zseníliából készült nyelv bizonyította, hogy az Air Jordan 8 minden kétség nélkül a 90-es évek szülötte — neve ma már egyet is jelent azzal az időszakkal, amikor először az üzletekbe került.