Három bajnoki cím és egy MVP-díj megszerzése után az Air Jordan 8 1993-as megjelenése egyszerre hozta el Jordan karrierje és cipővonala első korszakának lezárását is. Ez a nyolcadik változat három eredeti színskálában került forgalomba. Merész, pántos kialakítása és a mintás, zseníliából készült nyelv bizonyította, hogy az Air Jordan 8 minden kétség nélkül a 90-es évek szülötte — neve ma már egyet is jelent azzal az időszakkal, amikor először az üzletekbe került.



