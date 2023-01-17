Air Jordan kollekció
Air Jordan 7
Eredeti modell (1992)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEHÉR/NEUTRAL GREY – TRUE RED)
Eredeti ár (125 $)
Stíluskód (130014-100)
Air Jordan 7
Eredeti modell (1992)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEHÉR/NEUTRAL GREY – TRUE RED)
Eredeti ár (125 $)
Stíluskód (130014-100)
Világszerte győztes
Michael Jordan az Air Jordan 7 cipőt viselve száguldott a nemzetközi sztárstátusz felé. Felvette a semmi mással össze nem téveszthető sziluettet, és egymás után két NBA bajnoki címet szerzett, ezzel egyidőben pedig elnyerte az NBA-döntő MVP-díját, egy második MVP-díjat, valamint az 1992-es, Barcelonában rendezett olimpián a legendás USA-válogatottal együtt aranyérmet is szerzett.
A kulisszák mögül
Az örökség felé vezető lépés
Jordan kiválósága a csúcshoz közeledett, az Air Jordan 7 pedig könnyed eleganciával vezette a Jordan márkát új irányba. A dizájnból két részletet is kihagytak igen merész módon: a külső Nike márkajelzést és a látható légpárnát — az Air Jordan ezen változata egy olyan örökség számára készítette elő a terepet, mely önálló entitásként, a Nike Basketball termékvonaltól függetlenül is képes volt fennmaradni.