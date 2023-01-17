Jordan kiválósága a csúcshoz közeledett, az Air Jordan 7 pedig könnyed eleganciával vezette a Jordan márkát új irányba. A dizájnból két részletet is kihagytak igen merész módon: a külső Nike márkajelzést és a látható légpárnát — az Air Jordan ezen változata egy olyan örökség számára készítette elő a terepet, mely önálló entitásként, a Nike Basketball termékvonaltól függetlenül is képes volt fennmaradni.



