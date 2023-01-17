Michael Jordan Air Jordan 6 cipőt viselt, amikor a Chicago Bulls csapatát a franchise legelső döntőjéig — és egyúttal a csapat első bajnoki címéig — juttatta. Bár Jordan és a róla elnevezett, általa ihletett cipő egyaránt már eleve a cipővilág szupersztárja volt, a diadal csak tovább fokozta az AJ 6 modell iránti lelkesedést. A sziluett nemsokára feltűnt a popkultúra legnagyobb ikonjain is, így biztosítva a modell státuszát kora legmenőbb edzőcipőjeként a pályán és azon túl.