Air Jordan kollekció
Air Jordan 6
Eredeti modell (1991)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (BLACK/INFRARED)
Eredeti ár (125 $)
Stíluskód (4391)
Air Jordan 6
Eredeti modell (1991)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (BLACK/INFRARED)
Eredeti ár (125 $)
Stíluskód (4391)
A győzelem hitelesítette
Michael Jordan Air Jordan 6 cipőt viselt, amikor a Chicago Bulls csapatát a franchise legelső döntőjéig — és egyúttal a csapat első bajnoki címéig — juttatta. Bár Jordan és a róla elnevezett, általa ihletett cipő egyaránt már eleve a cipővilág szupersztárja volt, a diadal csak tovább fokozta az AJ 6 modell iránti lelkesedést. A sziluett nemsokára feltűnt a popkultúra legnagyobb ikonjain is, így biztosítva a modell státuszát kora legmenőbb edzőcipőjeként a pályán és azon túl.
A kulisszák mögül
Elegancia a pálya minden szegletén
Az MJ német sportautója ihlette Air Jordan 6 a sebesség és a kifinomultság lényegét ragadta meg. Bővelkedik az elegáns részletekben: neoprén rátétek, átlátszó gumitalp, látható Air egység — a talptól a fűzőig minden apró részlet Tinker Hatfield építészmérnöki tehetségére utal. Az Air Jordan 6, mely először 1991-ben jelent meg öt színskálában, retró modellként került újra piacra 2000-ben, 2002-ben, majd 2006-ban ismét.