Air Jordan 5
Eredeti modell (1990)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEKETE/FÉMES EZÜST)
Eredeti ár (125 $)
Stíluskód (4384)
Air Jordan 5
Eredeti modell (1990)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEKETE/FÉMES EZÜST)
Eredeti ár (125 $)
Stíluskód (4384)
A vadság formát ölt
A 1989–1990-es szezon végére egyértelművé vált, hogy Jordan jobb, mint valaha. Túlszárnyalva eddigi legjobb rekordjait, 69 pontot szerzett a Cleveland ellen, és 92 hárompontost dobott, míg az összes korábbi szezonjában együttesen csak 58-at. Úgy tűnt, még csak most melegített be. A világ számára Spike Lee ikonikus karaktere, Mars Blackmon mutatta be az AJ 5-öt, amely 1990-ben jelent meg.
A kulisszák mögül
Magassági hozzáállás
A Nike tervezője, Tinker Hatfield a Jordan harapós stílusából merített ihletet, és egy második világháborús amerikai vadászgéphez hasonlítva az Air Jordan 5-öt cápafog alakú középtalppal tervezte, amelyhez világos külső párosul. A cipő olyan vadságot ragadott meg, amely valóban a könyörtelen múzsájára emlékeztet, aki a csúcsra küzdötte magát.