A 1989–1990-es szezon végére egyértelművé vált, hogy Jordan jobb, mint valaha. Túlszárnyalva eddigi legjobb rekordjait, 69 pontot szerzett a Cleveland ellen, és 92 hárompontost dobott, míg az összes korábbi szezonjában együttesen csak 58-at. Úgy tűnt, még csak most melegített be. A világ számára Spike Lee ikonikus karaktere, Mars Blackmon mutatta be az AJ 5-öt, amely 1990-ben jelent meg.