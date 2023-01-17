Az 1989-ben megjelent Air Jordan 4 volt a franchise első nemzetközi megjelenése, és az első olyan cipő a sorozatban, amely a jellegzetes „fröccsöntött” hálóval rendelkezett. Az eredeti Air Jordan 4 másik figyelemre méltó jellemzője a Nike Air logó volt a sarkon, amely arra utal, ahogyan Jordan a gravitációval dacolva megjelent a pályán. A cipő szerepelt Spike Lee Szemet szemért című filmjében, és a sport világát meghaladva a popkultúrára is jelentős hatást gyakorolt.