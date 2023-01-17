Az Olaszországban készült, elegáns vonalvezetésű, teljes hosszában beágyazott Air párnázással és a jellegzetes swoosh nélkül az Air Jordan 2 a kifinomultság új szintjét vitte pályára. Az ikonikus Air Force 1 mögött álló Bruce Kilgore által tervezett eredeti modell 1986 és 1987 között volt kapható. Öröksége az AJ2 Retro cipőben él tovább.