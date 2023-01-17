Air Jordan 2
Eredeti modell (1986)
Tervező (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEHÉR/PIROS)
Eredeti ár (100 $)
Stíluskód (4361)
Air Jordan 2
Eredeti modell (1986)
Tervező (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEHÉR/PIROS)
Eredeti ár (100 $)
Stíluskód (4361)
Jordan magasra teszi a lécet
A Jordan második generációja merészen vezette be a cipők új korszakát. Az Air Jordan 2 Jordan pályára lépése után következett, de önmagában is újdonság volt, mivel a sportág történetében először ötvözte a csúcskategóriás divatot a kosárlabdával.
A kulisszák mögül
A robbanékonyság és az elegancia találkozása
Az Olaszországban készült, elegáns vonalvezetésű, teljes hosszában beágyazott Air párnázással és a jellegzetes swoosh nélkül az Air Jordan 2 a kifinomultság új szintjét vitte pályára. Az ikonikus Air Force 1 mögött álló Bruce Kilgore által tervezett eredeti modell 1986 és 1987 között volt kapható. Öröksége az AJ2 Retro cipőben él tovább.