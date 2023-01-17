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Utolsó frissítés: 2023. január 17.
Olvasási idő: 2 perc

Air Jordan 2

Eredeti modell (1986)
Tervező (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEHÉR/PIROS)
Eredeti ár (100 $)
Stíluskód (4361)

Air Jordan 2

Eredeti modell (1986)
Tervező (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEHÉR/PIROS)
Eredeti ár (100 $)
Stíluskód (4361)

Az Air Jordan 2 története, A SNKRS alkalmazás letöltése

A SNKRS alkalmazás letöltése

Exkluzív hozzáférés a kultúrát meghatározó közösség összes tudásmorzsájához és bennfentes ismereteihez.

Alkalmazás letöltése
Az Air Jordan 2 története, A SNKRS alkalmazás letöltése

A SNKRS alkalmazás letöltése

Exkluzív hozzáférés a kultúrát meghatározó közösség összes tudásmorzsájához és bennfentes ismereteihez.

Alkalmazás letöltése

Jordan magasra teszi a lécet

A Jordan második generációja merészen vezette be a cipők új korszakát. Az Air Jordan 2 Jordan pályára lépése után következett, de önmagában is újdonság volt, mivel a sportág történetében először ötvözte a csúcskategóriás divatot a kosárlabdával.

A kulisszák mögül

A robbanékonyság és az elegancia találkozása

Az Olaszországban készült, elegáns vonalvezetésű, teljes hosszában beágyazott Air párnázással és a jellegzetes swoosh nélkül az Air Jordan 2 a kifinomultság új szintjét vitte pályára. Az ikonikus Air Force 1 mögött álló Bruce Kilgore által tervezett eredeti modell 1986 és 1987 között volt kapható. Öröksége az AJ2 Retro cipőben él tovább.

Színskálák

Eredeti közzététel: 2023. január 17.