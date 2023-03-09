Az AJ 14 idővel a legkényelmesebb AJ modellként vált ismertté, mivel olyan forradalmi technológiát alkalmazott, mely markánsan különböztette meg elődeitől. Alacsony szárral készült, fő célja pedig a sebesség és az irányítás elősegítése volt kettős Zoom egységekkel és a külsőtalpon található szellőző hálós nyílásokkal. Az 1998-ban megjelent AJ 14 a cipő fogalmát autóként értelmezte újra — avagy autót tervezett egy cipő formájában —, és az elegáns Jumpman emblémával erősítette a luxus és a sebesség elegyét. MJ diadalmasan vonult vissza, miután a Chicago Bulls számára megszerezte a hatodik döntős címet is, a szabályok folytonos újraírását pedig az Air Jordan termékcsaládra hagyta örökül.