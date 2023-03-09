Air Jordan kollekció
Air Jordan 14
Eredeti modell (1991)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (BLACK/INFRARED)
Eredeti ár (125 $)
Stíluskód (4391)
Air Jordan 14
Eredeti modell (1998)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (WHITE/BLACK – VARSITY RED)
Eredeti ár (150 $)
Stíluskód (136011-102)
Egy váratlan legenda
Michael Jordan a legutolsó döntős mérkőzésén, 1998-ban mutatta be az Air Jordan 14 cipőjét, ekkor újabb győzelemre vitte csapatát a halhatatlan „Utolsó dobásával”. Tinker Hatfield a cipő egy korai prototípusát bocsátotta MJ rendelkezésére, és azt kérte tőle, hogy még ne viselje. A Levegő Királya viszont olyannyira megkedvelte a cipőt, hogy a hatodik és egyben utolsó bajnoki cím felé vezető úton is ezt hordta, ezzel örökre beírva a csapat nevét a kosárlabda történelmébe.
A kulisszák mögül
Egy felejthetetlen utolsó dobás
Az AJ 14 idővel a legkényelmesebb AJ modellként vált ismertté, mivel olyan forradalmi technológiát alkalmazott, mely markánsan különböztette meg elődeitől. Alacsony szárral készült, fő célja pedig a sebesség és az irányítás elősegítése volt kettős Zoom egységekkel és a külsőtalpon található szellőző hálós nyílásokkal. Az 1998-ban megjelent AJ 14 a cipő fogalmát autóként értelmezte újra — avagy autót tervezett egy cipő formájában —, és az elegáns Jumpman emblémával erősítette a luxus és a sebesség elegyét. MJ diadalmasan vonult vissza, miután a Chicago Bulls számára megszerezte a hatodik döntős címet is, a szabályok folytonos újraírását pedig az Air Jordan termékcsaládra hagyta örökül.