Az Air Jordan 13 olyan újításokat alkalmazott, mint a szénszálas lemez és a Zoom Air párnázás, hogy a játékosok számára macskaugrásszerű mozgékonyságot biztosítson. Az AJ 13 hét eredeti megjelenést ért meg MJ bajnoki korszaka utáni első visszavonulása felé közeledve. A cipő 2004-ben retró modellként került piacra új, limitált kiadású színskálákban, magas és alacsony szárú, férfi és női változatban egyaránt, majd 2006-ban, 2011-ben, 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben ismét. Folytatták a Jordan márka hosszú távú együttműködését Spike Lee-vel is: a cipő a Denzel Washington által alakított Jake Shuttlesworth nevű szereplő lábán tűnt fel Lee 1998-as He Got Game (A játék ördöge) című filmjében, és a 2013-as retró kiadás elnyerte a „Fekete lábujj” becenevet.



