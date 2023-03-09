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Utolsó frissítés: 2023. március 9.
Olvasási idő: 3 perc

Air Jordan kollekció

Air Jordan 13

Eredeti modell (1997)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEKETE / VARSITY RED)
Eredeti ár (150 $)
Stíluskód (136002-062)

Air Jordan 13

Eredeti modell (1997)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEKETE / VARSITY RED)
Eredeti ár (150 $)
Stíluskód (136002-062)

Az Air Jordan 13 története, A SNKRS alkalmazás letöltése

A SNKRS alkalmazás letöltése

Exkluzív hozzáférés a kultúrát meghatározó közösség összes tudásmorzsájához és bennfentes ismereteihez.

Alkalmazás letöltése
Az Air Jordan 13 története, A SNKRS alkalmazás letöltése

A SNKRS alkalmazás letöltése

Exkluzív hozzáférés a kultúrát meghatározó közösség összes tudásmorzsájához és bennfentes ismereteihez.

Alkalmazás letöltése

A fekete macska megvillantja karmait

Michael Jordan a „Fekete macska” becenevet ereje és sebessége páratlan kombinációjának köszönhette, ami miatt ellenfelei folyton őt figyelték, míg ő elbizonytalanította őket. Az 1997-98-as szezonban Jordan mindegyre kicselezte riválisait – méghozzá figyelemreméltó ügyességgel. A párduc ragadozó ösztöneitől ihletve Tinker Hatfield ezt a félelmetes erőt ragadta meg az Air Jordan 13 megalkotása során – melyre egy szokatlan hologramszem került, a külsőtalpa pedig egy párduc mancsát mintázta.

A kulisszák mögül

Szakítás a hagyománnyal

Az Air Jordan 13 olyan újításokat alkalmazott, mint a szénszálas lemez és a Zoom Air párnázás, hogy a játékosok számára macskaugrásszerű mozgékonyságot biztosítson. Az AJ 13 hét eredeti megjelenést ért meg MJ bajnoki korszaka utáni első visszavonulása felé közeledve. A cipő 2004-ben retró modellként került piacra új, limitált kiadású színskálákban, magas és alacsony szárú, férfi és női változatban egyaránt, majd 2006-ban, 2011-ben, 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben ismét. Folytatták a Jordan márka hosszú távú együttműködését Spike Lee-vel is: a cipő a Denzel Washington által alakított Jake Shuttlesworth nevű szereplő lábán tűnt fel Lee 1998-as He Got Game (A játék ördöge) című filmjében, és a 2013-as retró kiadás elnyerte a „Fekete lábujj” becenevet.

Színskálák

Eredeti közzététel: 2023. március 7.