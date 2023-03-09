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Utolsó frissítés: 2023. március 9.
Olvasási idő: 2 perc

Air Jordan kollekció

Air Jordan 11

Eredeti modell (1995)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEHÉR/FEKETE – DARK CONCORD)
Eredeti ár (125 $)
Stíluskód (130245-101)

Air Jordan 11

Eredeti modell (1995)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEHÉR/FEKETE – DARK CONCORD)
Eredeti ár (125 $)
Stíluskód (130245-101)

Az Air Jordan 11 története, A SNKRS alkalmazás letöltése

A SNKRS alkalmazás letöltése

Exkluzív hozzáférés a kultúrát meghatározó közösség összes tudásmorzsájához és bennfentes ismereteihez.

Alkalmazás letöltése
Az Air Jordan 11 története, A SNKRS alkalmazás letöltése

A SNKRS alkalmazás letöltése

Exkluzív hozzáférés a kultúrát meghatározó közösség összes tudásmorzsájához és bennfentes ismereteihez.

Alkalmazás letöltése

MJ nem adja fel

Michael Jordan újra pályára lépett, és kizárólag a kitűzött célra összpontosított: őrületes tempóban tért vissza két év elteltével az első teljes időszakos szezonjába. Az eddigi leglenyűgözőbb kampányai felé haladva Jordan MVP- és All Star MVP-díjat is szerzett, negyedik bajnoki gyűrűjével pedig ismét bizonyította a ligának: ilyen az, amikor valaki valóban uralja a pályát.

A kulisszák mögül

Ikon az ikonok közt

Kecses aerodinamikájával és kifinomult, csillogó lakkbőr anyagával az Air Jordan 11 az egyik legkeresettebb cipő lett már azelőtt, hogy a filmvásznon bemutatkozott volna a Space Jam című animációs filmklasszikusban. Az AJ 11 azonnal a játékosok kedvence lett, és azóta is az elegancia és a kiállás verhetetlen elegyét szimbolizálja.

Színskálák

Eredeti közzététel: 2023. március 7.