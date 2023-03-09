Air Jordan kollekció
Air Jordan 11
Eredeti modell (1995)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEHÉR/FEKETE – DARK CONCORD)
Eredeti ár (125 $)
Stíluskód (130245-101)
Air Jordan 11
Eredeti modell (1995)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEHÉR/FEKETE – DARK CONCORD)
Eredeti ár (125 $)
Stíluskód (130245-101)
MJ nem adja fel
Michael Jordan újra pályára lépett, és kizárólag a kitűzött célra összpontosított: őrületes tempóban tért vissza két év elteltével az első teljes időszakos szezonjába. Az eddigi leglenyűgözőbb kampányai felé haladva Jordan MVP- és All Star MVP-díjat is szerzett, negyedik bajnoki gyűrűjével pedig ismét bizonyította a ligának: ilyen az, amikor valaki valóban uralja a pályát.
A kulisszák mögül
Ikon az ikonok közt
Kecses aerodinamikájával és kifinomult, csillogó lakkbőr anyagával az Air Jordan 11 az egyik legkeresettebb cipő lett már azelőtt, hogy a filmvásznon bemutatkozott volna a Space Jam című animációs filmklasszikusban. Az AJ 11 azonnal a játékosok kedvence lett, és azóta is az elegancia és a kiállás verhetetlen elegyét szimbolizálja.