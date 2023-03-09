Michael Jordan újra pályára lépett, és kizárólag a kitűzött célra összpontosított: őrületes tempóban tért vissza két év elteltével az első teljes időszakos szezonjába. Az eddigi leglenyűgözőbb kampányai felé haladva Jordan MVP- és All Star MVP-díjat is szerzett, negyedik bajnoki gyűrűjével pedig ismét bizonyította a ligának: ilyen az, amikor valaki valóban uralja a pályát.