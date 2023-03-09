Utolsó frissítés: 2023. március 9.
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Air Jordan kollekció

Air Jordan 10

Eredeti modell (1994)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEHÉR/FEKETE – LIGHT STEEL GREY)
Eredeti ár (125 $)
Stíluskód (130209-101)

Air Jordan 10

Eredeti modell (1994)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEHÉR/FEKETE – LIGHT STEEL GREY)
Eredeti ár (125 $)
Stíluskód (130209-101)

Az Air Jordan 10 története, A SNKRS alkalmazás letöltése

A SNKRS alkalmazás letöltése

Exkluzív hozzáférés a kultúrát meghatározó közösség összes tudásmorzsájához és bennfentes ismereteihez.

Alkalmazás letöltése
Az Air Jordan 10 története, A SNKRS alkalmazás letöltése

A SNKRS alkalmazás letöltése

Exkluzív hozzáférés a kultúrát meghatározó közösség összes tudásmorzsájához és bennfentes ismereteihez.

Alkalmazás letöltése

A verhetetlen visszatérő

Még a legnagyobb rajongói sem tudták, hogy az 1990-es évek közepén Michael Jordan arra készült, hogy véghezviszi, amibe belekezdett. Bár az Air Jordan 10 modellt akkor tervezték, amikor MJ épp nem kosárjátékosként tevékenykedett, az 1994-95-ös szezonbeli visszatérése jó alkalomnak bizonyult arra, hogy a pályán mutassa be az új cipőt – melynek oldalát Jordan átmeneti, 45-ös száma díszítette.

A kulisszák mögül

A tisztelgés, mely történelmet írt

Az AJ 10-be, mely egy eredetileg tisztelgésnek szánt modell volt, teljes hosszúságú Air párnázás került a középtalpban, a külsőtalpon pedig rugalmas barázdák segítették elő a tapadást. Továbbá az ezt megelőző cipőkhöz hasonlóan az AJ 10-ben alkalmazott újítás is kiváló teljesítményt garantált a pályán. Michael Jordan ezt egy 55 pontos támadással demonstrálta az első visszatérő meccsén New York Cityben, 1995. március 28-án – amely azóta a „dupla 5-ös”, azaz 55 pontot szerző meccsként híresült el.

Színskálák

Eredeti közzététel: 2023. március 7.