Az AJ 10-be, mely egy eredetileg tisztelgésnek szánt modell volt, teljes hosszúságú Air párnázás került a középtalpban, a külsőtalpon pedig rugalmas barázdák segítették elő a tapadást. Továbbá az ezt megelőző cipőkhöz hasonlóan az AJ 10-ben alkalmazott újítás is kiváló teljesítményt garantált a pályán. Michael Jordan ezt egy 55 pontos támadással demonstrálta az első visszatérő meccsén New York Cityben, 1995. március 28-án – amely azóta a „dupla 5-ös”, azaz 55 pontot szerző meccsként híresült el.