Air Jordan kollekció
Air Jordan 10
Eredeti modell (1994)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEHÉR/FEKETE – LIGHT STEEL GREY)
Eredeti ár (125 $)
Stíluskód (130209-101)
Air Jordan 10
Eredeti modell (1994)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEHÉR/FEKETE – LIGHT STEEL GREY)
Eredeti ár (125 $)
Stíluskód (130209-101)
A verhetetlen visszatérő
Még a legnagyobb rajongói sem tudták, hogy az 1990-es évek közepén Michael Jordan arra készült, hogy véghezviszi, amibe belekezdett. Bár az Air Jordan 10 modellt akkor tervezték, amikor MJ épp nem kosárjátékosként tevékenykedett, az 1994-95-ös szezonbeli visszatérése jó alkalomnak bizonyult arra, hogy a pályán mutassa be az új cipőt – melynek oldalát Jordan átmeneti, 45-ös száma díszítette.
A kulisszák mögül
A tisztelgés, mely történelmet írt
Az AJ 10-be, mely egy eredetileg tisztelgésnek szánt modell volt, teljes hosszúságú Air párnázás került a középtalpban, a külsőtalpon pedig rugalmas barázdák segítették elő a tapadást. Továbbá az ezt megelőző cipőkhöz hasonlóan az AJ 10-ben alkalmazott újítás is kiváló teljesítményt garantált a pályán. Michael Jordan ezt egy 55 pontos támadással demonstrálta az első visszatérő meccsén New York Cityben, 1995. március 28-án – amely azóta a „dupla 5-ös”, azaz 55 pontot szerző meccsként híresült el.