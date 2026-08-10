HOME című dokumentumfilm-sorozatunk második részében Alphonso Daviest mutatjuk be. Ismerd meg, hogyan játszott kulcsszerepet a sport abban, hogy megtalálja a helyét! Alphonso rácáfolt a más helyen új életet kezdő közösségekre ragasztott címkékre és az őket körülvevő előítéletekre az első csapatától a kanadai Edmontonban egészen a világszintig, és példát mutatott a következő nemzedék számára, hogy különleges jövőt teremthessenek maguknak. „Nem lehet címkét ragasztani arra a jövőre, amely még nem íródott meg.” – Alphonso Davies