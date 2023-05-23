2005-re, húsz évnyi munka után a cipőbizniszben Michael Jordan és a Jordan márka elérte azt, amire előttük egy márka sem volt képes. Játékosok millióit inspirálták világszerte, felépítettek egy hosszan tartó örökséget, és új szintre emelték a nagyszerűség fogalmát a sport világában. Ilyen mértékű eredmény igazán különleges cipőért kiáltott. A mindent átalakító erejű két évtized méltó megemlékezéséhez Jordan ismét legendás együttműködő partneréhez, Tinker Hatfieldhez fordult, és újra felmelegítették azt a partnerséget, ami létrehozta – majd újragondolta – a modern edzőcipő-kultúrát.