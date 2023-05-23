Air Jordan 20
Eredeti megjelenés
(2005)
Tervező
(TINKER HATFIELD / MARK SMITH)
Eredeti ereklye
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín
(WHITE / BLACK – RED)
Eredeti ár
(175 $)
Stíluskód
(310455-101)
Air Jordan 20
Eredeti megjelenés (2005)
Tervező (TINKER HATFIELD / MARK SMITH)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (WHITE / BLACK – RED)
Eredeti ár (175 $)
Stíluskód (310455-101)
A nagyszerűség két évtizede
2005-re, húsz évnyi munka után a cipőbizniszben Michael Jordan és a Jordan márka elérte azt, amire előttük egy márka sem volt képes. Játékosok millióit inspirálták világszerte, felépítettek egy hosszan tartó örökséget, és új szintre emelték a nagyszerűség fogalmát a sport világában. Ilyen mértékű eredmény igazán különleges cipőért kiáltott. A mindent átalakító erejű két évtized méltó megemlékezéséhez Jordan ismét legendás együttműködő partneréhez, Tinker Hatfieldhez fordult, és újra felmelegítették azt a partnerséget, ami létrehozta – majd újragondolta – a modern edzőcipő-kultúrát.
A kulisszák mögül
Az örökséghez méltón
Hatfield a huszadik évforduló alkalmából a cipőt festővászonnak használta, amin MJ élettörténetét meséli el a dizájnon keresztül. Több mint 200 ikon díszíti a felsőrészt, mindegyik szimbólum Jordan útjáról mesél gyerekkorától a példátlan örökséget maga mögött hagyó karrierjén át. Az oldalán 69 kis mélyedés jelképezi MJ világrekordnak számító, egy meccsen elért legmagasabb pontszámát. Tinker mindent beleadott a cipő tervezésébe, ami egy MJ-kaliberű sportoló életműveként kell, hogy szolgáljon – az AJ 20 pedig határozottan megütötte a lécet.