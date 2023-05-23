Air Jordan 18
Eredeti megjelenés
(2003)
Tervező
(TATE KUERBIS)
Eredeti ereklye
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín
(FEKETE/SPORT ROYAL)
Eredeti ár
(175 $)
Stíluskód
(305869-041)
Air Jordan 18
Eredeti megjelenés (2003)
Tervező (TATE KUERBIS)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEKETE/SPORT ROYAL)
Eredeti ár (175 $)
Stíluskód (305869-041)
MJ utolsó meghajlása
2003. április 16-án háromperces álló ováció közepette kezdett bele MJ az utolsó NBA-mérkőzésébe Philadelphiában, a Washington Wizards oldalán. Az AJ 18 cipőt viselve stílusosan vonult vissza – ez a cipő jópár addigi népszerű modellből merített ihletet, összefoglalva Jordan hihetetlen örökségét. Az AJ 18 múzsája ismét az olasz dizájn és a luxus sportautók voltak, mely meglátszik kecses vonalain, F1-es versenyautókra és az autós cipőkre utaló részletein, valamint az olasz öltönycipőkre jellemző kifinomult varrásán.
A kulisszák mögül
Uralkodóhoz illő
Az AJ 18 három ízléses színskálájával és prémium hasított bőr és bőr anyagaival igazán fenséges jelenség. A „Black Royal” modell a fekete hasított bőrhöz való cipőkefével, törlőkendővel és egy Air Jordan 18-kézikönyvvel együtt érkezett. Ez volt az utolsó Air Jordan, amelyet MJ a parkettán viselt. Az AJ 18 a legenda minden apró részletre kiterjedő, rendíthetetlen elvárásait türközte.