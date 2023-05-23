2003. április 16-án háromperces álló ováció közepette kezdett bele MJ az utolsó NBA-mérkőzésébe Philadelphiában, a Washington Wizards oldalán. Az AJ 18 cipőt viselve stílusosan vonult vissza – ez a cipő jópár addigi népszerű modellből merített ihletet, összefoglalva Jordan hihetetlen örökségét. Az AJ 18 múzsája ismét az olasz dizájn és a luxus sportautók voltak, mely meglátszik kecses vonalain, F1-es versenyautókra és az autós cipőkre utaló részletein, valamint az olasz öltönycipőkre jellemző kifinomult varrásán.