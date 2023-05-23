Air Jordan kollekció
Air Jordan 16
Eredeti megjelenés
(2001)
Tervező
(WILSON SMITH III)
Eredeti ereklye
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín
(BLACK/VARSITY RED)
Eredeti ár
(160 $)
Stíluskód
(136059-061)
Air Jordan 16
Eredeti megjelenés (2001)
Tervező (WILSON SMITH III)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (BLACK/VARSITY RED)
Eredeti ár (160 $)
Stíluskód (136059-061)
Jordan előlép a függöny mögül
A 2001-02-es szezon hajnalán Michael Jordan még mindig új szerepét igyekezte megszokni a Washington Wizards elnökeként. Több mint egy évtized óta először jött új tervező a csapatba, aki megalkotta az Air Jordan 16 modellt. A cipő hűen tükrözte ezt az átmeneti időszakot egy mágnesesen záródó, lecsatolható fűzőtakaróval. Ezzel a lepellel a cipő könnyedén alakult át teljesítményfokozó sportcipőből divatikonná. A lepel különösen jól jellemezte a helyzetet akkor, amikor a 2001-es előszezonban Jordan azzal sokkolta a világot, hogy játékosként is beállt a Wizards csapatába.
A kulisszák mögül
Összetéveszthetetlenül a levegő ura
Ugyan a figyelemfelkeltő fűzőtakaró lett az AJ16 megkülönböztető jegye, a cipő a Jordan-katalógus más egyedi dizájnelemét is újra elővette. Lakkbőr és átlátszó talp horgonyozza le a cipőt az ikonikus örökségben, míg az új elemek keveredése jelképezi Jordan megdöbbentő visszatérését a játékba.