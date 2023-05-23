A 2001-02-es szezon hajnalán Michael Jordan még mindig új szerepét igyekezte megszokni a Washington Wizards elnökeként. Több mint egy évtized óta először jött új tervező a csapatba, aki megalkotta az Air Jordan 16 modellt. A cipő hűen tükrözte ezt az átmeneti időszakot egy mágnesesen záródó, lecsatolható fűzőtakaróval. Ezzel a lepellel a cipő könnyedén alakult át teljesítményfokozó sportcipőből divatikonná. A lepel különösen jól jellemezte a helyzetet akkor, amikor a 2001-es előszezonban Jordan azzal sokkolta a világot, hogy játékosként is beállt a Wizards csapatába.