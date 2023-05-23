Minden új termék

Vásárlás

Utolsó frissítés: 2023. május 23.
Olvasási idő: 2 perc

Air Jordan 15

Eredeti megjelenés
(1999)
Tervező
(TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín
(FLINT GREY / WHITE)
Eredeti ár
(150 $)
Stíluskód
(136011-101)

Air Jordan 15

Eredeti megjelenés (1999)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FLINT GREY / WHITE)
Eredeti ár (150 $)
Stíluskód (136011-101)

Az Air Jordan 15 története, A SNKRS alkalmazás letöltése

A SNKRS alkalmazás letöltése

Exkluzív hozzáférés a kultúrát meghatározó összes termékhez és a közösség bennfentes ismereteihez.

Alkalmazás letöltése
Az Air Jordan 15 története, A SNKRS alkalmazás letöltése

A SNKRS alkalmazás letöltése

Exkluzív hozzáférés a kultúrát meghatározó összes termékhez és a közösség bennfentes ismereteihez.

Alkalmazás letöltése

A legendás történet folytatódik

Lehet, hogy Michael Jordan ismét nyugdíjba vonult, de semmi jel nem utalt arra, hogy az Air Jordan termékvonal is hasonló sors elé nézne. Az Air Jordan 15 folytatta MJ örökségét a szőtt, Kevlar® aramidszálas felsőrésszel, melyet az X-15 vadászgép ihletett.

A kulisszák mögül

Mindig nagyszerűségre szabva

A Jordan 15 stílusát a világ leggyorsabb, ember vezette repülőgépe ihlette, egyetlen, összetéveszthetetlenül MJ-s részlettel: az előrenyúló nyelvvel, ami Jordan sajátját tükrözi, ahogy minden erejét beledva játszik. És talán nem hordta ezt a cipőt a pályán, de az új mezének számító öltönyéhez azért felvette. Szemtelen elegancia az üzleti életben ugyanúgy, mint a kosárpályán.

Színskálák

Eredeti közzététel: 2023. május 22.