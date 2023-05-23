Air Jordan 15
Eredeti megjelenés
(1999)
Tervező
(TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín
(FLINT GREY / WHITE)
Eredeti ár
(150 $)
Stíluskód
(136011-101)
Air Jordan 15
Eredeti megjelenés (1999)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FLINT GREY / WHITE)
Eredeti ár (150 $)
Stíluskód (136011-101)
A legendás történet folytatódik
Lehet, hogy Michael Jordan ismét nyugdíjba vonult, de semmi jel nem utalt arra, hogy az Air Jordan termékvonal is hasonló sors elé nézne. Az Air Jordan 15 folytatta MJ örökségét a szőtt, Kevlar® aramidszálas felsőrésszel, melyet az X-15 vadászgép ihletett.
A kulisszák mögül
Mindig nagyszerűségre szabva
A Jordan 15 stílusát a világ leggyorsabb, ember vezette repülőgépe ihlette, egyetlen, összetéveszthetetlenül MJ-s részlettel: az előrenyúló nyelvvel, ami Jordan sajátját tükrözi, ahogy minden erejét beledva játszik. És talán nem hordta ezt a cipőt a pályán, de az új mezének számító öltönyéhez azért felvette. Szemtelen elegancia az üzleti életben ugyanúgy, mint a kosárpályán.