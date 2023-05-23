A Jordan 15 stílusát a világ leggyorsabb, ember vezette repülőgépe ihlette, egyetlen, összetéveszthetetlenül MJ-s részlettel: az előrenyúló nyelvvel, ami Jordan sajátját tükrözi, ahogy minden erejét beledva játszik. És talán nem hordta ezt a cipőt a pályán, de az új mezének számító öltönyéhez azért felvette. Szemtelen elegancia az üzleti életben ugyanúgy, mint a kosárpályán.