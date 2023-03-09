Air Jordan kollekció
Air Jordan 12
Eredeti modell (1996)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEHÉR/FEKETE – TAXI)
Eredeti ár (135 $)
Stíluskód (130690-101)
Air Jordan 12
Eredeti modell (1996)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEHÉR/FEKETE – TAXI)
Eredeti ár (135 $)
Stíluskód (130690-101)
Jordan játéka lángra lobbantja a pályát
Michael Jordan valóban lángra lobbantotta a pályát a 1996-97-es szezonjában, ezzel megalapozva a kosárlabda történetének legmarkánsabb változását jelentő pillanatot. A döntő ötödik mérkőzése — Jordan híres „influenzameccse” — során 38 pontot szerzett hét lepattanóval és öt gólpasszal a Utah Jazz csapata ellen, ráadásul mindezt lázasan, 39,5 fokos testhőmérséklettel vitte véghez. Kitartó lendülete végül újabb címhez segítette a csapatát, ez ihlette az AJ 12 modell megalkotása során használt technológiát és szerkezetet is.
A kulisszák mögül
Ragyogásra tervezve
Az AJ 12, melyet Tinker Hatfield tervezett, és 1996-ban jelent meg, fekete-fehér színskálában debütált, és a japán zászló ihlette. A dizájn az ezt megelőző Air Jordan megjelenések legendás sikeréből merített, és hamarosan a gyűjtők egyik kedvence lett. 1997-ben az AJ 12 piros színskálában is megjelent, majd retró modellként is piacra került 2003-ban, 2009-ben és 2016-ban.