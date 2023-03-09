Az AJ 12, melyet Tinker Hatfield tervezett, és 1996-ban jelent meg, fekete-fehér színskálában debütált, és a japán zászló ihlette. A dizájn az ezt megelőző Air Jordan megjelenések legendás sikeréből merített, és hamarosan a gyűjtők egyik kedvence lett. 1997-ben az AJ 12 piros színskálában is megjelent, majd retró modellként is piacra került 2003-ban, 2009-ben és 2016-ban.