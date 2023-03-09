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Utolsó frissítés: 2023. március 9.
Olvasási idő: 2 perc

Air Jordan kollekció

Air Jordan 12

Eredeti modell (1996)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEHÉR/FEKETE – TAXI)
Eredeti ár (135 $)
Stíluskód (130690-101)

Air Jordan 12

Eredeti modell (1996)
Tervező (TINKER HATFIELD)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEHÉR/FEKETE – TAXI)
Eredeti ár (135 $)
Stíluskód (130690-101)

Az Air Jordan 12 története, A SNKRS alkalmazás letöltése

A SNKRS alkalmazás letöltése

Exkluzív hozzáférés a kultúrát meghatározó közösség összes tudásmorzsájához és bennfentes ismereteihez.

Alkalmazás letöltése
Az Air Jordan 12 története, A SNKRS alkalmazás letöltése

A SNKRS alkalmazás letöltése

Exkluzív hozzáférés a kultúrát meghatározó közösség összes tudásmorzsájához és bennfentes ismereteihez.

Alkalmazás letöltése

Jordan játéka lángra lobbantja a pályát

Michael Jordan valóban lángra lobbantotta a pályát a 1996-97-es szezonjában, ezzel megalapozva a kosárlabda történetének legmarkánsabb változását jelentő pillanatot. A döntő ötödik mérkőzése — Jordan híres „influenzameccse” — során 38 pontot szerzett hét lepattanóval és öt gólpasszal a Utah Jazz csapata ellen, ráadásul mindezt lázasan, 39,5 fokos testhőmérséklettel vitte véghez. Kitartó lendülete végül újabb címhez segítette a csapatát, ez ihlette az AJ 12 modell megalkotása során használt technológiát és szerkezetet is.

A kulisszák mögül

Ragyogásra tervezve

Az AJ 12, melyet Tinker Hatfield tervezett, és 1996-ban jelent meg, fekete-fehér színskálában debütált, és a japán zászló ihlette. A dizájn az ezt megelőző Air Jordan megjelenések legendás sikeréből merített, és hamarosan a gyűjtők egyik kedvence lett. 1997-ben az AJ 12 piros színskálában is megjelent, majd retró modellként is piacra került 2003-ban, 2009-ben és 2016-ban.

Színskálák

Eredeti közzététel: 2023. március 7.