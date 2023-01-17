Az első cipő, amelyet többféle színben viseltek az NBA-ben. Az eredeti fekete-pirosat betiltották, mert megsértette a liga mezszabályzatát, és 5000 dolláros bírsággal fenyegetőztek minden meccsen, amelyen viselték. Az eredeti modell öröksége az Air Jordan 1 Retro cipővel él tovább, egy olyan legenda előtt tisztelegve, amely kiterjesztette a játék kreatív lehetőségeit, és újraértelmezte a kosárlabda stílushoz és kultúrához fűződő kapcsolatát.