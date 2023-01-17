Air Jordan 1
Eredeti modell (1985)
Tervező (PETER MOORE)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Szín (FEKETE/PIROS)
Eredeti ár (65 $)
Stíluskód (4281)
Air Jordan 1
Eredeti modell (1985)
Tervező (PETER MOORE)
Eredeti ereklye (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (FEKETE/PIROS)
Eredeti ár (65 $)
Stíluskód (4281)
A kezdet az 1
Egy ikon, amely már az ugrástól kezdve megváltoztatta a játékot. Az 1985-ben megjelent Air Jordan gyorsan meghódította a világot, ugyanazzal a pimasz karizmával, akárcsak Michael Jordan.
A kulisszák mögül
Dacosan domináns már az 1. naptól kezdve
Az első cipő, amelyet többféle színben viseltek az NBA-ben. Az eredeti fekete-pirosat betiltották, mert megsértette a liga mezszabályzatát, és 5000 dolláros bírsággal fenyegetőztek minden meccsen, amelyen viselték. Az eredeti modell öröksége az Air Jordan 1 Retro cipővel él tovább, egy olyan legenda előtt tisztelegve, amely kiterjesztette a játék kreatív lehetőségeit, és újraértelmezte a kosárlabda stílushoz és kultúrához fűződő kapcsolatát.