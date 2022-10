Bra By Adwoa: Szerkesztői levél

Elmondok egy titkot.

Nagyon rosszul alszom. Lehet, hogy én vagyok a világ legrosszabb alvója. Persze az sem segít, hogy abszolút éjszakai bagoly vagyok, de valahányszor megpróbálok korán lefeküdni, csak forgolódom és jár az agyam még órákig. Már próbáltam mindent: alvómaszkokat (idegesítő), meditálást (mintha tudnék olyan sokáig koncentrálni), számolni a bárányokat (reménytelen).

Az egyetlen dolog, ami segít elaludni az, ha egy alapos edzéssel kifárasztom magam fizikailag. Kipróbáltam a Muay Thai-t, amikor először lettem józan, akkor bokszoltam –ezeket szoktam csinálni. Imádom a Pilatest, és a járvány alatt még futni is elkezdtem. És ez az egyetlen, ami működik.

A sportra mindig számíthattam, ha ki akartam kapcsolni – fizikailag és mentálisan is. Anélkül nem érzem egyensúlyban magam. Ha nekiállok és elkezdek mozogni, az a rossz napokat is segít jobbá tenni. Időt ad arra, hogy kapcsolatot teremtsek a testemmel, időt ad arra, hogy koncentráljak (a telefonom képernyőjén kívül valami másra is) – olyan pillanat, ami csak az enyém. A meditálás nekem sosem működött, de ha a testemre koncentrálok, akkor képes vagyok magamra találni, miközben a világ többi része a háttérbe szorul.

Ezt azért írom, hogy megpróbáljam elmagyarázni, miért is érzem akkora megtiszteltetésnek, hogy a vendégszerkesztője lehetek ennek a Bra By számnak. Minden edzésen és nappaliban tartott buliban, a járvány alatti futás vagy a bokszringben zajló harc során egy jó sportmelltartó kényelmére és tartására támaszkodtam. A stílust illetően elég válogatós tudok lenni – az egyszerűt és kényelmeset szeretem –, a visszafogottabb megjelenéstől mindig szexinek és menőnek érzem magam, még akkor is, ha a tornateremben izzadok. Imádom a 90-es évek klasszikus formáit, így a melltartóválasztásomat egy kis nosztalgia is befolyásolja.

A Bra By ezen számán dolgozva lehetőségem nyílt újraértékelni a sportmelltartókhoz fűződő viszonyomat, és megismerni, hogy milyen szerepet játszanak a sporttal és a mentális egészséggel való tágabb kapcsolatomban. A sport segít lazítani, kikapcsolni, fókuszálni, kiadni magamból a feszültséget, feldolgozni az érzéseket és fejlődést elérni az életem többi területén, és szeretném, hogy minden olvasó élvezhesse azt a szabadságot, amit nyújtani tud – miközben pedig tartást ad és még szexi viselet is. Két keserves év után, ezt mindannyian megérdemeljük!

Imádtam összeállítani ezt a számot, és remélem, hogy olvasni is pont ennyire élvezetes lesz.

Őrületes szeretettel,

Adwoa