Ada Hegerberg: A saját útján

Utolsó frissítés: 2023. július 10.
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Ada a saját útján
Amikor megjelenik a fantasztikus hajfonat, már tudhatjuk, hogy jön Ada. Ismerd meg Ada Hegerberget, aki újra akarja éleszteni a régi nagy eredményeket a csapattal.
„Az országunk fantasztikus eredményeket ért el a női fociban, és ideje megismételni a régi sikereket.”
Ada Hegerberg
Norvég női futballválogatott
A kiválóság hagyománya
A norvég nemzeti válogatott meze egészen különleges. Szurkolj Adának és a csapatnak az ikonikus piros és merész kék szettben.
„Ha felveszem ezt a mezt, erővel tölt fel. Nemcsak a hazám értékeit képviselem benne, hanem egy teljes új nemzedéket is.”
Ada Hegerberg
Norvég női futballválogatott
Ada Hegerberg
Norvég női futballválogatott