A dizájn története: ACG Smith Rock

Estére behavazódtunk, és követtünk egy régi havas hagyományt: rakj tüzet, és lazíts. Néhány gőzölgő ital kíséretében összegyűltünk a bárpult körül, és megosztottuk egymással ötleteinket és megfigyeléseinket. Összehasonlítgatva jegyzeteinket arról, hogy felszerelésünk miként funkcionált az úton vagy odakint az elemek közt, új perspektívákkal gazdagodtunk a teljesítménnyel kapcsolatban, és megvitattuk, miként javíthatnánk a következő szezon ACG-jén. Miután beszélgettünk a dizájnról, visszavonultunk a ház társalgójába, ahol találtunk egy könyvespolcot, amely tele volt mindennel, a ponyvaregényektől kezdve a régi vadonkalauzokig. Mivel el voltunk zárva a külvilágtól, egymást váltogatva olvastunk fel találomra választott könyvekből. Néhányunknak ez volt az első utazása az ACG-vel, míg mások évek óta velünk vannak. Bizonyos értelemben az, hogy el vagy zárva, jelen vagy, és jól mulatsz az összegyűlt tervezői csapattal, pont olyan fontos, mint visszajelzéseket megosztani a termékről és a tulajdonságairól. Ez az esemény kapcsolatot és összetartást épített a teljes csapaton belül.