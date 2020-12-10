Nike ACG: Túra-tudatállapot

Mindig városi srác voltam,

legszívesebben a padlón üldögéltem

a túl szűkös lakásunkban,

mindig udvarias voltam

és kerültem a vitákat.

Olyan ritkán mozdultam ki a zöldbe,

hogy mivel semmit sem tudtam róla, fájdalmasan elidegenedtem

az anyatermészettől.

De nem vagyok maga a Természet?

Hogy mondhatja bárki is, hogy nem ez a nevem?

Mi van, ha a tiéd is ez lenne?

Ha megöntöznek minket, kivirágzunk.

Színt kap a bőrünk, mintha itt születtünk volna,

Nem a kórházban, ahol kis szerencsével sikerült kijutnunk

a méhből,

Itt, az ösvényen, akár szerepel a térképen, akár nem,

A ritmusra és az álmokra figyelek, amelyekkel még mindig az adósom a világ,

Amelyeket elvettek tőlünk és az anyáinktól, és az ő anyáiktól és így tovább.

Azért jöttem, amivel a világ tartozik nekem,

Alázatosan.

Tudva azt, hogy bár a nevem a Természet,

Még nem jártam ezen a vidéken.

Remélem, hogy a vidék türelmes lesz velem.

Türelmes, miközben megszitálom a félelmeimet.

Türelmes, miközben megismerjük egymást.

Türelmes, kíváncsi szellemmel.

Itt vagyok, készen arra, hogy úgy lélegezzek, mint még soha

újnak tűnő tüdővel.