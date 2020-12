Nike ACG: Túra-tudatállapot

Túra-tudatállapot Keith Charlesszal és a csapattal

Időnként mindenkinek ki kell mozdulnia a városból. Pontosan ezt gondolta Keith Charles és a barátai, Kari, Amanda, Cam és Michel’lé is tavaly ősszel. New Yorkból indultak túrára az Adirondack-hegységbe, és alaposan dokumentálták az utat. Lenyűgöző fényképeket és videókat készítettek, és néhány életbölcsességet és mély gondolatot is megosztottak egymással. Az adakozás szellemét követve most ti is részesülhettek mindebből. A természet mindenkit vár.