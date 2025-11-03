ACG Holiday 2020: Smith Rock katalógus

Felszerelés minden körülményhez. A Föld nevű bolygón terveztük, teszteltük és készítettük: Smith Rock.
Van egy bevett folyamatunk: inspirációt keresünk, mielőtt megalkotunk valamit. Ebben a szezonban ez a keresés az oregoni Smith Rockig vezetett minket. Új kollekciónkat ez a hely ihlette, és itt is próbáltuk ki. A kollekció részét képező nadrágok, kabátok, pólók és cipők mind a Smith Rockot tükrözik. Számos dizájn megalkotásához merítettünk ihletet a természet erőiből. A kabátok névadásával a túraútvonalak előtt rójuk le tiszteletünket. Ráadásul olyan anyagokat használtunk fel, mint a GORE-TEX szövet, a PrimaLoft és a strapabíró gumi, hogy visszatükrözzük a természeti elemeket, amelyekkel itt találkoztunk. Ha tehát azt látod, hogy „A Föld nevű bolygón terveztük, teszteltük és készítettük”, tudni fogod, mit jelent a folyamat, amelyet alkalmazunk.
Száraz külső réteg – ACG MISERY RIDGE GORE-TEX NŐI KABÁT; Meleg középső réteg – ACG ROPE DE DOPE ÖSSZECSOMAGOLHATÓ HŐSZIGETELT ULTRAROCK NŐI KABÁT; Alsórész – ACG SMITH SUMMIT OLDALZSEBES NŐI NADRÁG; Zokni – ACG KELLY RIDGE MAGASSZÁRÚ ZOKNI; Cipő – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Száraz külső réteg – ACG ROPE DE DOPE ÖSSZECSOMAGOLHATÓ HŐSZIGETELT ULTRAROCK FÉRFIKABÁT; Meleg középső réteg – ACG WOLF TREE POLARTEC BELEBÚJÓS FÉRFI POLÁRPULÓVER; Alsórész – ACG FÉRFI TEREPNADRÁG; Cipő – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Alapréteg – ACG GIFT SHOP PERFORMANCE L GIF T HOSSZÚ UJJÚ FELSŐ; Alsórész – ACG NŐI TEREPNADRÁG; Zokni – ACG KELLY RIDGE MAGASSZÁRÚ ZOKNI; Cipő – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Sapka – ACG 3 AZ 1-BEN BEANIE SAPKA; Száraz külső réteg – ACG MISERY RIDGE GORE-TEX FÉRFI KABÁT; Meleg középső réteg – ACG ROPE DE DOPE ÖSSZECSOMAGOLHATÓ HŐSZIGETELT ULTRAROCK FÉRFI KABÁT; Alsórész – ACG FÉRFI TEREPNADRÁG; Cipő – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Kiegészítő – ACG ULTRAROCK NYAKVÉDŐ; Alapréteg(ek) – ACG EARTH PERFORMANCE NŐI HOSSZÚ UJJÚ FELSŐ; ACG ULTRAROCK HÍMZETT NŐI RÖVID UJJÚ PÓLÓ; Alsórész – ACG SMITH SUMMIT NŐI OLDALZSEBES NADRÁG; Cipő – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Száraz külső réteg – ACG TUFF NUGGETS ÖSSZECSOMAGOLHATÓ FÉRFI ESŐKABÁT; Alapréteg – ACG MOTHER HUGGER PERFORMANCE RÖVID UJJÚ FELSŐ; Alsórész – ACG FÉRFI TEREPNADRÁG; Cipő – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Sapka – ACG TAILWIND SSNL SAPKA; Kiegészítő – ACG ULTRAROCK NYAKVÉDŐ; Meleg középső réteg – ACG ROPE DE DOPE ÖSSZECSOMAGOLHATÓ HŐSZIGETELT ULTRAROCK NŐI KABÁT; Alsórész – ACG NŐI TEREPNADRÁG; Zokni – ACG KELLY RIDGE MAGASSZÁRÚ ZOKNI; Cipő – NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Sapka – ACG 3 AZ 1-BEN BEANIE SAPKA; Meleg középső réteg – ACG WOLF TREE POLARTEC BELEBÚJÓS FÉRFI POLÁRPULÓVER; Alsórész – ACG WOLF TREE POLARTEC FÉRFI POLÁRNADRÁG; Cipő – NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Száraz külső réteg – ACG 4TH HORSEMAN FÉRFI PUFI KABÁT; Alapréteg – ACG EARTH PERFORMANCE NŐI HOSSZÚ UJJÚ FELSŐ; Alsórész – ACG SMITH SUMMIT FÉRFI OLDALZSEBES NADRÁG; ACG FÉRFI TEREPNADRÁG; Cipő – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Kiegészítő – ACG ULTRAROCK NYAKVÉDŐ; Meleg középső réteg – ACG EARTH PERFORMANCE HOSSZÚ UJJÚ NŐI FELSŐ; Alsórész – ACG SMITH SUMMIT FÉRFI OLDALZSEBES NADRÁG; Cipő – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Sapka – ACG 3 AZ 1-BEN BEANIE SAPKA; Száraz külső réteg – ACG MISERY RIDGE GORE-TEX FÉRFI KABÁT; Meleg középső réteg – ACG ROPE DE DOPE ÖSSZECSOMAGOLHATÓ HŐSZIGETELT ULTRAROCK FÉRFI KABÁT; Alsórész – ACG FÉRFI TEREPNADRÁG; Cipő – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Száraz külső réteg – ACG 4TH HORSEMAN FÉRFI PUFI KABÁT; Cipő – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Meleg középső réteg – ACG WOLF TREE POLARTEC KEREK NYAKKIVÁGÁSÚ NŐI PULÓVER; Alsórész – ACG WOLF TREE POLARTEC NŐI POLÁRNADRÁG; Kiegészítő: ACG KARST SMIT TÁSKA; Cipő – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Száraz külső réteg – ACG MISERY RIDGE GORE-TEX NŐI KABÁT; Meleg középső réteg – ACG ROPE DE DOPE ÖSSZECSOMAGOLHATÓ HŐSZIGETELT ULTRAROCK NŐI KABÁT; Alsórész – ACG SMITH SUMMIT OLDALZSEBES NŐI NADRÁG; Zokni – ACG KELLY RIDGE MAGASSZÁRÚ ZOKNI; Cipő – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Kiegészítő – ACG ULTRAROCK NYAKVÉDŐ; Alapréteg – ACG GIFT SHOP PERFORMANCE HOSSZÚ UJJÚ FELSŐ; Alsórész – ACG SMITH SUMMIT FÉRFI OLDALZSEBES NADRÁG; Cipő – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Kiegészítő – ACG ULTRAROCK NYAKVÉDŐ; Meleg középső réteg – ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK HOSSZÚ CIPZÁRAS POLÁRPULÓVER; Alsórész – ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK FÉRFI POLÁRNADRÁG; Cipő – NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Kiegészítő – ACG ULTRAROCK NYAKVÉDŐ; Meleg középső réteg – ACG KEREK NYAKKIVÁGÁSÚ FÉRFI POLÁRPULÓVER; Alsórész – ACG WOLF TREE POLARTEC FÉRFI POLÁRNADRÁG; ACG SMITH SUMMIT FÉRFI OLDALZSEBES NADRÁG; Cipő – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Alapréteg – ACG ULTRAROCK HÍMZETT NŐI RÖVID UJJÚ PÓLÓ; Alsórész – ACG NŐI TEREPNADRÁG; Cipő – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX