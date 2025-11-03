ACG Holiday 2020: Smith Rock katalógus

Van egy bevett folyamatunk: inspirációt keresünk, mielőtt megalkotunk valamit. Ebben a szezonban ez a keresés az oregoni Smith Rockig vezetett minket. Új kollekciónkat ez a hely ihlette, és itt is próbáltuk ki. A kollekció részét képező nadrágok, kabátok, pólók és cipők mind a Smith Rockot tükrözik. Számos dizájn megalkotásához merítettünk ihletet a természet erőiből. A kabátok névadásával a túraútvonalak előtt rójuk le tiszteletünket. Ráadásul olyan anyagokat használtunk fel, mint a GORE-TEX szövet, a PrimaLoft és a strapabíró gumi, hogy visszatükrözzük a természeti elemeket, amelyekkel itt találkoztunk. Ha tehát azt látod, hogy „A Föld nevű bolygón terveztük, teszteltük és készítettük”, tudni fogod, mit jelent a folyamat, amelyet alkalmazunk.