Behind the Design: ACG Crater Lake

Így született meg az Oregon állam déli részén található Crater Lake. De tegyünk egy kis kitérőt. Itt az ACG, hogy egy újabb természeti csodáról számoljon be neked, amely a legfrissebb, 2021-es tavaszi kollekciónkat inspirálta. Nem kellett messzire utaznunk, hogy megtaláljuk a tavat, de az eredetén elmélázva, a tiszta vízre tekintve úgy érezhetjük magunkat, mintha időutazáson vennénk részt. Reméljük, hogy legújabb kollekciónk benned is hasonló érzéseket ébreszt.



És most vissza a tűzhányóhoz… az egykoron Mazama-hegyként magasodó vulkán mintegy 7700 évvel ezelőtt kitört, és a végzetes robbanás örökre megváltoztatta a Pacific Northwest régió látképét. A robbanás nyomán egy üstszerű üreges kráter, más néven kaldera jött létre. Bár az üreg a szó szoros értelmében nem kráter, a tó mégis arról kapta nevét. A 2021-es tavaszi kollekciónk több mintája is a Mazama nevét viseli, dizájnját pedig a kaldera jellegzetes formája ihlette.