Behind the Design: ACG Crater Lake

Behind the Design: Crater Lake, Oregon
A Crater Lake-et (magyarul Kráter-tó) nem aszteroida, üstökös vagy meteor alkotta. Mielőtt azonban továbbgörgetsz, várj egy pillanatot, és kérdezd meg magadtól: mi lehet menőbb egy űrből becsapódó képződménynél? Esetleg egy mintegy nyolcezer éve felrobbanó, majd beomló, 3650 méter magas tűzhányó? Ugye, hogy sokkal menőbb?
Így született meg az Oregon állam déli részén található Crater Lake. De tegyünk egy kis kitérőt. Itt az ACG, hogy egy újabb természeti csodáról számoljon be neked, amely a legfrissebb, 2021-es tavaszi kollekciónkat inspirálta. Nem kellett messzire utaznunk, hogy megtaláljuk a tavat, de az eredetén elmélázva, a tiszta vízre tekintve úgy érezhetjük magunkat, mintha időutazáson vennénk részt. Reméljük, hogy legújabb kollekciónk benned is hasonló érzéseket ébreszt.
És most vissza a tűzhányóhoz… az egykoron Mazama-hegyként magasodó vulkán mintegy 7700 évvel ezelőtt kitört, és a végzetes robbanás örökre megváltoztatta a Pacific Northwest régió látképét. A robbanás nyomán egy üstszerű üreges kráter, más néven kaldera jött létre. Bár az üreg a szó szoros értelmében nem kráter, a tó mégis arról kapta nevét. A 2021-es tavaszi kollekciónk több mintája is a Mazama nevét viseli, dizájnját pedig a kaldera jellegzetes formája ihlette.
A Mazama robbanása látványos esemény lehetett. Vulkanikus kőzet és hamu szóródott szét, amerre csak a szem ellátott. Még Grönlandon is találtak a hegyből származó hamumaradványokat. A hamu egy közel 2 590 000 négyzetkilométeres területet legalább 1 mm vastagon beborított. A földfelszín alatt 4,8 km mélyen izzó lávafolyam betüremkedett a robbanás helyére, és a hegyet hirtelen összeroppantva kialakította az üstszerű horpadályt, a kalderát.
Így alakult ki a mai Crater Lake helye. A páratlan szépségű tó jelenlegi formáját a lehulló csapadéknak köszönheti, amely viszonylag rövid idő, mintegy 250 év alatt töltötte fel a kalderát. A természet azóta a csapadék és a párolgás révén tökéletes egyensúlyban tartja a víz szintjét. És mivel se tó, se más vízfolyás nem táplálja, nem keletkezik benne üledék – ennek köszönheti az egész évben megcsodálható, kristálytiszta kék színét. A szezon megannyi darabját ez a kékes árnyalat díszíti, ahogyan a horgászáshoz készült Watchman Peak kapszulakollekciónkat is.
Horgászás? Bizony! De hogy kerültek halak a Crater Lake-be? Azok nem potyognak az égből. Hacsak… nem, igazad van. Betelepítéssel kerültek a tóba, ami mintegy 130 éve kezdődött. A Crater Lake-ben napjainkban vörös lazac és szivárványos pisztráng él. Horgászni a tóban és a környező patakokban, de akár a Wizard Island dokkjáról is lehet.
Ó, igen – még nem beszéltünk a Wizard Islandről, pedig biztosan érdekel a története. Rendben: képzelj el egy szigetet, amelyik pont úgy néz ki, mint egy hatalmas varázslósipka. Pont olyan, mint amilyet a furgonod oldalára festenél. A nagy robbanás után felszínre törő forró salakból idővel salakkúp képződött, és úgy tartják, hogy a Wizard Island az egyik legszebb ilyen képződmény a világon. A sziget bár lakatlan, csónakkal látogatható, és egyes részein kirándulni is lehet. Kollekciónkban a szigetet is megtalálod motívumként.
A tudósok feltételezik, hogy a tó fenekén tapasztalható hidrotermikus aktivitásnak köszönhetően a Mazama ismét kitörhet. A nagy robbanás óta a tó alatt előfordult néhány kisebb vulkáni esemény. Ugyan kitavaszodott, de nem árt az elővigyázatosság. A természet szeszélyes, és változékonyságát nem szabad félvállról vennünk. Nevünk nem véletlenül All Conditions Gear, és ezért készítünk olyan ruhadarabokat, amelyek bármilyen környezetben jól teljesítenek.