A holnap lehet a legjobb napod

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Olvass tovább, és fedezz fel új módokat a sport általi kapcsolatok kiépítésére a Nike-élményekkel.

Utolsó frissítés: 2021. július 10.

A legújabb filmünk, A legjobb nap arról szól, hogy mi történik akkor, ha új lehetőségeket nyitsz magad előtt.

Úgy hisszük, hogy minden nap egy lehetőség a mozgásra. És ha Nike-taggá válsz, hozzáférést kapsz számtalan új módszerhez, amelyekkel felfedezheted a sportot. Legyen szó intenzív edzésről vagy könnyű csoportos túráról, online és személyesen is találhatsz lehetőségeket a mozgásra és környéked közösségeinek megtalálására.

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A valaha volt legjobb nap
A valaha volt legjobb nap

Eredeti közzététel: 2021. július 13.