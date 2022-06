A Serena Williams Design Crew eredetének története

Serena Williams számára a dizájn mindig is a változás katalizátora volt: nem csak a teljesítményét pörgette fel, de azt is lehetővé tette, hogy merész megnyilatkozásokat tegyen a pályán, és a pályán kívül is. Domináns játéka és magabiztossága megváltoztatta a tenisz világát. Most pedig az új generációt segíti a dizájn világának megváltoztatásában.