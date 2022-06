A legjobb cipők hosszútávfutáshoz

A hosszútávfutó-cipők minden egyes eleme más és más lehet, hogy illeszkedjen a különböző futási mintákhoz, időjárási körülményekhez, futóstílusokhoz és testsúlyokhoz. Egy első maratonosnak más tulajdonságokra van szüksége, mint egy gyakorlott hosszútávfutónak, aki egyéni csúcsát igyekszik megdönteni. Éppen ezért hasznos lehet az egyes elemeket külön-külön vizsgálni, és eldönteni, hogy közülük melyik a legfontosabb számodra.



Szélesebb lábujjtér

Sok hosszútávfutó szereti, ha hosszútávfutó-cipőjének szélesebb a lábujjtere, mert a futók lábfeje kilométerről kilométerre egyre szélesebbé válhat, ahogy tapossák az aszfaltot. A szélesebb lábujjtérnek köszönhetően a lábujjak és a talppárna környéke ráadásul jobban szellőzik, ami segíti hűsíteni a lábat a melegebb napokon, míg hidegebb időben akár egy vastagabb zokni is elfér benne.



Stabil sarokrész

Nem ritka, hogy egy hosszabb távú futás vége felé bizonyos fokig veszítünk a formánkból. A stabil sarokrész segít fenntartani a megfelelő testtartást. Fontos, hogy elég mély legyen, hogy ne csúszkáljon benne a sarok. A sarokra érkező futóknak valamivel több párnázásra van szükségük ezen a területen.



Párnázás a lábboltozat alatt és az elülső részen

A megbízható párnázás segít elnyelni az ütéseket, illetve segít a mozgásod ruganyosságának megőrzésében, amikor már kezdenek meglátszani rajtad a kilométerek. A cipő különböző részein más és más párnázási funkciókkal találkozhatsz. A lábboltozat alatti fokozott párnázás azoknak lehet hasznos, akiknek túlborintás miatt nagyobb fokú stabilitásra van szükségük. Az elülső rész alatti párnázást általában azoknak ajánlják, akik a talppárnára érkeznek.



Arra is érdemes odafigyelni, hogy a párnázás tartós legyen, és kilométerről kilométerre megőrizze a dinamikusságát. Keresd az olyan csúcstechnológiás anyagokat, mint a Nike ZoomX hab, amelyet eredetileg az űrrepülés innovatív megoldásaihoz használtak. A Nike ZoomX középtalphoz felhasznált hab 85%-os energia-visszanyerést képes produkálni (és ezzel élen jár a Nike cipők között), és lendületet ad plusz súly nélkül.



Szellőző felsőrész

A hosszútávfutók többsége puha, szellőző felsőrészt keres. A lábfej hajlamos beizzadni a hosszú futások alatt, a fokozott szellőzés pedig csökkentheti a kidörzsölődés és a vízhólyagok kockázatát. Azoknak a futóknak azonban, akik nagyon hideg vagy nedves körülmények között edzenek, szükségük lehet legalább egy pár olyan cipőre, amelynek ellenállóbb a felsőrésze, és megvédi a lábfejüket az időjárástól. Ha mindkét tulajdonságra vágysz egy cipőben, keresd a Nike VaporWeave anyagát. Nemcsak őrületesen könnyű, hanem erős és vízálló is.



Tartós külső talp

A cipő külső talpa erős igénybevételnek van kitéve a hosszú futások alatt. Keresd az olyan hosszútávfutó-cipőket, amelyeknek tapadós a járófelülete, és bőséges tapadást biztosítanak minden időjárási viszonyban.



A cipő súlya

Végezetül érdemes figyelembe venni a cipő súlyát is. A könnyebb, gyorsabb versenyfutók, akik a dobogón szeretnék végezni, könnyebb cipőre vágynak, kevesebb párnázással, mert ők a mozgékonyságot és a gyorsaságot szeretnék növelni. Az ilyen cipőkben általában jobban érezhető a talaj a talp alatt, ami elősegíti a dinamikusságot és az energia-visszanyerést. Más sportolóknak azonban csupán az a céljuk, hogy befejezzenek egy hosszú versenyt, vagy legyőzzék saját egyéni csúcsukat. Számukra elengedhetetlen lehet az extra párnázás, amikor olyan cipőt keresnek, amely átsegíti őket a célvonalon.