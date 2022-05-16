3 kitörés az erősebb lábakért

Minden új termék

Vásárlás

Kitörésekkel az erős lábakért

Mozgás
Utolsó frissítés: 2022. május 16.
Olvasási idő: 7 perc

Nike Training

Edzd a tested, hogy gyorsabban futhass, és több erővel és stabilitással mozoghass.

Az erős lábak jelentik a motort, amely a hajtóerőt biztosítja a különböző mozgásokhoz és edzésekhez. Kirsty Godso Nike Master Trainer bemutat nektek három kitörést, amelyek segítenek új edzéscéljaid elérésében.

Ha erős lábakat szeretnél, amelyek erővel látnak el a futáshoz, az emeléshez és a szabadidős sportokhoz, két szavunk van a számodra: kitörés előre. Ez az alapvető, saját testsúlyos gyakorlat megerősíti a törzs- és a farizmokat, valamint a négyfejű combizmokat, a vádlit, és a térd és a boka körüli apró izmokat, miközben az egyenlőtlenségeket is kijavítja. Ez azt jelenti, hogy idővel nemcsak nehezebb súlyokat bírsz majd el, hanem az egyensúlyérzéked és a stabilitásod is javul, ami minden fajta mozgásnál előnyt jelent.

Változtathatod a kitörés irányát, sebességét vagy robbanékonyságát, hogy így további izmokat mozgass meg, kihasználd a mozdulat kardioelőnyeit, és komoly erőre készítsd fel a lábaidat, ami bármelyik sportágban hasznosítható.

Nem tudod, hogyan variáld a gyakorlatot? Ne aggódj! Az alsótest alapgyakorlatának Kirsty Godso Nike Master Trainer által ajánlott variációi újszerű módokon edzik majd a tested.

Három dolog, amit meg kell tenned, mielőtt belevágsz

  1. Melegíts be!
    Szánj rá néhány percet, hogy felébreszd a lábad és a csípőd. Csináld meg a futók kitörése nyújtást mindkét oldalra, majd végezz el pár „tűzcsap” gyakorlatot és nagy körzést négykézláb, vagy aktiváld a far- és törzsizmaidat, illetve lazítsd el a csípőízületeidet a nagyobb mozgástartomány érdekében pár hegymászógyakorlattal.
  2. Gondolj a sebességre!
    Ha az a cél, hogy minél több izomrostot aktiválj az izmok erősítése és az állóképesség növelése érdekében, az egyes ismétléseket lassan és kontrolláltan végezd. Feszítsd meg a törzsed, mert az stabilitást ad. Ha szeretnéd megemelni a pulzusod, csináld végig az ismétléseket, amilyen gyorsan csak tudod, sőt, akár egy alulról indított ugrást is beiktathatsz lábváltáskor. Egészen addig, amíg meg tudod tartani a helyes technikát (erről hamarosan bővebben), nincs okod visszafogni magad.
  3. Sajátítsd el az eredetit, az előre végzett kitörést.
    Nem lehet (vagy legalábbis nem ajánlott) továbblépni a haladó változatok felé, ha az alapvető mozgásmintát sem tudod helyes technikával kivitelezni. A kivitelezés módja:

    Állj egyenes, kihúzott testtartással, csípőszéles terpeszben, leeresztett karokkal. Feszítsd meg a törzsed, tedd a kezed csípőre, és az egyik lábaddal lépj előre. Mindkét lábad hajlítsd be 90 fokos szögben. Ügyelj rá, hogy az elülső térded ne legyen előrébb, mint a lábujjaid. A testsúlyod legyen az elülső lábadon (a hátsó lábad csak az egyensúlyozásra használd). Az elülső lábadra nehezedve vegyél lendületet a kezdőpozícióba történő visszatéréshez. Ez egy gyakorlat. Válts lábat, és ismételd meg a másik oldalra.

Három kitörésvariáció, amelyet érdemes most kipróbálnod

Ez a hármas több szögből és mozgássíkban megdolgoztatja a tested, mint a hagyományos, előre végzett kitörés. Mindegyik fajtából csinálj egy szettet, lábanként 8–10 ismétléssel, vagy válassz ki egyet a háromból, és csinálj belőle 2–3 szettet, szintén lábanként 8–10 ismétléssel. Az legyen a cél, hogy minőségi ismétléseket végezz (vagyis lassan, kontrolláltan mozogj), kizárólag a testsúlyod felhasználásával. Ahogy fejlődsz, súlyokkal is nehezítheted a gyakorlatot, vagy növelheted az ismétlések és a szettek számát, de mindig a helyes technika legyen az első.

1. Oldalirányú kitörés

Megdolgoztatott izomcsoportok: hasizmok, farizmok, négyfejű combizom, combhajlító izmok, vádlik

3 kitörés az erősebb lábakért
  1. Kezdéshez állj csípőszéles terpeszben, leengedett karokkal.
  2. Feszítsd meg a hasizmaid, és ellensúlyozásul elöl kulcsold össze a kezed a mellkasod előtt, ahogy oldalra kilépsz egy nagyot, a testsúlyod erre a lábadra helyezve, a térded pedig behajlítva, ahogy hátratolod a csípőd és leguggolsz, miközben az ellentétes lábad nyújtva van, és mindkét lábfej előre néz.
  3. Ugyan csípőből némileg előre kell dőlnöd, törekedj rá, hogy a törzsed egyenes legyen, a mellkasod nyitott, és őrizd meg a derekad természetes görbületét.
  4. A behajlított lábadról elrugaszkodva térj vissza a kezdőpozícióba. Ez így egy gyakorlat.
  5. Válts lábat és ismételd.

Könnyíts a gyakorlaton!

Mozogj még lassabban a gyakorlat közben, vagy végezz kevesebb ismétlést és szettet, amíg nem javul az egyensúlyod és az erőnléted.

Nehezíts!

Adj hozzá súlyokat. Vagy tarts ki egy barbell súlyzót vállból, vagy fogj egy-egy dumbbell súlyzót a kezedben, vagy tarts meg egy kettlebellt, dumbbellt vagy medicinlabdát serleg pozícióban (vagyis a mellkas előtt behajlított karokkal). Hogy a serleg pozícióban még jobban megdolgoztasd a felsőtested, kitörés közben told ki a súlyt előre.

2. Izometrikus pukedlikitörés

Megdolgoztatott izomcsoportok: hasizmok, farizmok, négyfejű combizom, combhajlító izmok, belső combok, vádlik

3 kitörés az erősebb lábakért
  1. Kezdéshez állj csípőszéles terpeszben, leengedett karokkal, és a kezed kulcsod össze a mellkasod előtt ellensúlyozásként.
  2. A pukedlihez helyezd a testsúlyod nagy részét az egyik lábadra, a másik lábaddal pedig lépj hátra, és keresztezd vele hátul az elöl lévő lábad. Mindkét lábad hajlítsd be 90 fokba.
  3. A testsúlyod az elöl lévő lábon tartva feszítsd meg a hasizmaidat, miközben a hátsó lábaddal kilépsz fordított kitörésbe. Ez egy gyakorlat.
  4. Váltogasd tovább a pukedlit a fordított kitöréssel, és végig tartsd a lábaidat 90 fokba behajlítva, majd válts lábat, és a másik lábra is ismételd meg a gyakorlatot.

Könnyíts a gyakorlaton!

Csinálj egyszerű pukedlikitörést (1. és 2. lépés) az izometrikus, oldalról oldalra kilépés nélkül.

Nehezíts!

Ha súlyokkal szeretnéd nehezíteni a gyakorlatot, tarts ki egy kettlebell vagy dumbbell súlyzót serleg pozícióban.

3. Előre kitörés térdemeléssel

Megdolgoztatott izomcsoportok: hasizmok, farizmok, négyfejű combizom, combhajlító izmok, vádlik

3 kitörés az erősebb lábakért
  1. Állj csípőszéles terpeszben, leengedett karokkal.
  2. Feszítsd meg a hasizmaid, és elöl kulcsold össze a kezed a mellkasod előtt, ahogy az egyik lábaddal kilépsz előre. Hajlítsd be mindkét lábad 90 fokos szögben. Tartsd a testsúlyod az elöl lévő lábon (a hátul lévő lábaddal csak az egyensúlyod tartod fenn).
  3. Az elülső lábadról kitolva magad szökkenj a magasba, az első térded emeld fel csípőmagasságba, a karokat pedig lendítsd lefelé, majd vissza. Puhán érkezz vissza a kiinduló helyzetbe. Ez egy gyakorlat. Azonnal ismételd meg.
  4. Végezd el az összes ismétlést az egyik oldalon, majd válts lábat.

Könnyíts a gyakorlaton!

Végezz fordított kitörést térdemeléssel. Ehhez egyik lábaddal lépj hátra fordított kitörésbe, majd az elülső lábaddal told ki magad ugrásba, és emeld a térded mellmagasságba.

Nehezíts!

Az ellenállás növelése érdekében fogj egy-egy könnyű súlyzót mindkét kezedben.

Eddz velünk

Merülj bele a Nike Training Club alkalmazás tökéletes edzőanyagaiba. A szakszerűen megtervezett edzésektől a táplálkozásról, gondolkodásmódról, regenerálódásról és alvásról szóló holisztikus tippekig az NTC-ben mindent megtalálsz, amivel a legjobb formádat hozhatod.

3 kitörés az erősebb lábakért, Csatlakozz a Nike Training Clubhoz

Csatlakozz a Nike Training Clubhoz

Szerezz hozzáférést a világklasszis szakértőink és edzőink által összeállított tartalmakhoz, hogy megőrizd aktivitásod és egészséged.

Letöltés
3 kitörés az erősebb lábakért, Csatlakozz a Nike Training Clubhoz

Csatlakozz a Nike Training Clubhoz

Szerezz hozzáférést a világklasszis szakértőink és edzőink által összeállított tartalmakhoz, hogy megőrizd aktivitásod és egészséged.

Letöltés

Eredeti közzététel: 2020. június 9.