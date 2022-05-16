3 kitörés az erősebb lábakért

Kitörésekkel az erős lábakért
Mozgás
Nike Training
Edzd a tested, hogy gyorsabban futhass, és több erővel és stabilitással mozoghass.
Az erős lábak jelentik a motort, amely a hajtóerőt biztosítja a különböző mozgásokhoz és edzésekhez. Kirsty Godso Nike Master Trainer bemutat nektek három kitörést, amelyek segítenek új edzéscéljaid elérésében.
Ha erős lábakat szeretnél, amelyek erővel látnak el a futáshoz, az emeléshez és a szabadidős sportokhoz, két szavunk van a számodra: kitörés előre. Ez az alapvető, saját testsúlyos gyakorlat megerősíti a törzs- és a farizmokat, valamint a négyfejű combizmokat, a vádlit, és a térd és a boka körüli apró izmokat, miközben az egyenlőtlenségeket is kijavítja. Ez azt jelenti, hogy idővel nemcsak nehezebb súlyokat bírsz majd el, hanem az egyensúlyérzéked és a stabilitásod is javul, ami minden fajta mozgásnál előnyt jelent.
Változtathatod a kitörés irányát, sebességét vagy robbanékonyságát, hogy így további izmokat mozgass meg, kihasználd a mozdulat kardioelőnyeit, és komoly erőre készítsd fel a lábaidat, ami bármelyik sportágban hasznosítható.
Nem tudod, hogyan variáld a gyakorlatot? Ne aggódj! Az alsótest alapgyakorlatának Kirsty Godso Nike Master Trainer által ajánlott variációi újszerű módokon edzik majd a tested.
Három dolog, amit meg kell tenned, mielőtt belevágsz
- Melegíts be!
Szánj rá néhány percet, hogy felébreszd a lábad és a csípőd. Csináld meg a futók kitörése nyújtást mindkét oldalra, majd végezz el pár „tűzcsap” gyakorlatot és nagy körzést négykézláb, vagy aktiváld a far- és törzsizmaidat, illetve lazítsd el a csípőízületeidet a nagyobb mozgástartomány érdekében pár hegymászógyakorlattal.
- Gondolj a sebességre!
Ha az a cél, hogy minél több izomrostot aktiválj az izmok erősítése és az állóképesség növelése érdekében, az egyes ismétléseket lassan és kontrolláltan végezd. Feszítsd meg a törzsed, mert az stabilitást ad. Ha szeretnéd megemelni a pulzusod, csináld végig az ismétléseket, amilyen gyorsan csak tudod, sőt, akár egy alulról indított ugrást is beiktathatsz lábváltáskor. Egészen addig, amíg meg tudod tartani a helyes technikát (erről hamarosan bővebben), nincs okod visszafogni magad.
- Sajátítsd el az eredetit, az előre végzett kitörést.
Nem lehet (vagy legalábbis nem ajánlott) továbblépni a haladó változatok felé, ha az alapvető mozgásmintát sem tudod helyes technikával kivitelezni. A kivitelezés módja:
Állj egyenes, kihúzott testtartással, csípőszéles terpeszben, leeresztett karokkal. Feszítsd meg a törzsed, tedd a kezed csípőre, és az egyik lábaddal lépj előre. Mindkét lábad hajlítsd be 90 fokos szögben. Ügyelj rá, hogy az elülső térded ne legyen előrébb, mint a lábujjaid. A testsúlyod legyen az elülső lábadon (a hátsó lábad csak az egyensúlyozásra használd). Az elülső lábadra nehezedve vegyél lendületet a kezdőpozícióba történő visszatéréshez. Ez egy gyakorlat. Válts lábat, és ismételd meg a másik oldalra.
Három kitörésvariáció, amelyet érdemes most kipróbálnod
Ez a hármas több szögből és mozgássíkban megdolgoztatja a tested, mint a hagyományos, előre végzett kitörés. Mindegyik fajtából csinálj egy szettet, lábanként 8–10 ismétléssel, vagy válassz ki egyet a háromból, és csinálj belőle 2–3 szettet, szintén lábanként 8–10 ismétléssel. Az legyen a cél, hogy minőségi ismétléseket végezz (vagyis lassan, kontrolláltan mozogj), kizárólag a testsúlyod felhasználásával. Ahogy fejlődsz, súlyokkal is nehezítheted a gyakorlatot, vagy növelheted az ismétlések és a szettek számát, de mindig a helyes technika legyen az első.
1. Oldalirányú kitörés
Megdolgoztatott izomcsoportok: hasizmok, farizmok, négyfejű combizom, combhajlító izmok, vádlik
- Kezdéshez állj csípőszéles terpeszben, leengedett karokkal.
- Feszítsd meg a hasizmaid, és ellensúlyozásul elöl kulcsold össze a kezed a mellkasod előtt, ahogy oldalra kilépsz egy nagyot, a testsúlyod erre a lábadra helyezve, a térded pedig behajlítva, ahogy hátratolod a csípőd és leguggolsz, miközben az ellentétes lábad nyújtva van, és mindkét lábfej előre néz.
- Ugyan csípőből némileg előre kell dőlnöd, törekedj rá, hogy a törzsed egyenes legyen, a mellkasod nyitott, és őrizd meg a derekad természetes görbületét.
- A behajlított lábadról elrugaszkodva térj vissza a kezdőpozícióba. Ez így egy gyakorlat.
- Válts lábat és ismételd.
Könnyíts a gyakorlaton!
Mozogj még lassabban a gyakorlat közben, vagy végezz kevesebb ismétlést és szettet, amíg nem javul az egyensúlyod és az erőnléted.
Nehezíts!
Adj hozzá súlyokat. Vagy tarts ki egy barbell súlyzót vállból, vagy fogj egy-egy dumbbell súlyzót a kezedben, vagy tarts meg egy kettlebellt, dumbbellt vagy medicinlabdát serleg pozícióban (vagyis a mellkas előtt behajlított karokkal). Hogy a serleg pozícióban még jobban megdolgoztasd a felsőtested, kitörés közben told ki a súlyt előre.
2. Izometrikus pukedlikitörés
Megdolgoztatott izomcsoportok: hasizmok, farizmok, négyfejű combizom, combhajlító izmok, belső combok, vádlik
- Kezdéshez állj csípőszéles terpeszben, leengedett karokkal, és a kezed kulcsod össze a mellkasod előtt ellensúlyozásként.
- A pukedlihez helyezd a testsúlyod nagy részét az egyik lábadra, a másik lábaddal pedig lépj hátra, és keresztezd vele hátul az elöl lévő lábad. Mindkét lábad hajlítsd be 90 fokba.
- A testsúlyod az elöl lévő lábon tartva feszítsd meg a hasizmaidat, miközben a hátsó lábaddal kilépsz fordított kitörésbe. Ez egy gyakorlat.
- Váltogasd tovább a pukedlit a fordított kitöréssel, és végig tartsd a lábaidat 90 fokba behajlítva, majd válts lábat, és a másik lábra is ismételd meg a gyakorlatot.
Könnyíts a gyakorlaton!
Csinálj egyszerű pukedlikitörést (1. és 2. lépés) az izometrikus, oldalról oldalra kilépés nélkül.
Nehezíts!
Ha súlyokkal szeretnéd nehezíteni a gyakorlatot, tarts ki egy kettlebell vagy dumbbell súlyzót serleg pozícióban.
3. Előre kitörés térdemeléssel
Megdolgoztatott izomcsoportok: hasizmok, farizmok, négyfejű combizom, combhajlító izmok, vádlik
- Állj csípőszéles terpeszben, leengedett karokkal.
- Feszítsd meg a hasizmaid, és elöl kulcsold össze a kezed a mellkasod előtt, ahogy az egyik lábaddal kilépsz előre. Hajlítsd be mindkét lábad 90 fokos szögben. Tartsd a testsúlyod az elöl lévő lábon (a hátul lévő lábaddal csak az egyensúlyod tartod fenn).
- Az elülső lábadról kitolva magad szökkenj a magasba, az első térded emeld fel csípőmagasságba, a karokat pedig lendítsd lefelé, majd vissza. Puhán érkezz vissza a kiinduló helyzetbe. Ez egy gyakorlat. Azonnal ismételd meg.
- Végezd el az összes ismétlést az egyik oldalon, majd válts lábat.
Könnyíts a gyakorlaton!
Végezz fordított kitörést térdemeléssel. Ehhez egyik lábaddal lépj hátra fordított kitörésbe, majd az elülső lábaddal told ki magad ugrásba, és emeld a térded mellmagasságba.
Nehezíts!
Az ellenállás növelése érdekében fogj egy-egy könnyű súlyzót mindkét kezedben.
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