3 kitörés az erősebb lábakért

Az erős lábak jelentik a motort, amely a hajtóerőt biztosítja a különböző mozgásokhoz és edzésekhez. Kirsty Godso Nike Master Trainer bemutat nektek három kitörést, amelyek segítenek új edzéscéljaid elérésében.



Ha erős lábakat szeretnél, amelyek erővel látnak el a futáshoz, az emeléshez és a szabadidős sportokhoz, két szavunk van a számodra: kitörés előre. Ez az alapvető, saját testsúlyos gyakorlat megerősíti a törzs- és a farizmokat, valamint a négyfejű combizmokat, a vádlit, és a térd és a boka körüli apró izmokat, miközben az egyenlőtlenségeket is kijavítja. Ez azt jelenti, hogy idővel nemcsak nehezebb súlyokat bírsz majd el, hanem az egyensúlyérzéked és a stabilitásod is javul, ami minden fajta mozgásnál előnyt jelent.



Változtathatod a kitörés irányát, sebességét vagy robbanékonyságát, hogy így további izmokat mozgass meg, kihasználd a mozdulat kardioelőnyeit, és komoly erőre készítsd fel a lábaidat, ami bármelyik sportágban hasznosítható.



Nem tudod, hogyan variáld a gyakorlatot? Ne aggódj! Az alsótest alapgyakorlatának Kirsty Godso Nike Master Trainer által ajánlott variációi újszerű módokon edzik majd a tested.