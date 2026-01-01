Back to SearchNike Store Faisaliah Mall (Partnered)Closed • Opens at 9:30 AMFAISALIAH TOWERRIYADH, Riyadh, 12212, SA966112736001Get DirectionsStore HoursMon - Sun: 9:30 AM - 11:00 PMNearby StoresStore DirectoryNIKE - King FahedKING FAHAD ROAD SHOP # 8 RIYADHRiyadh, Riyadh, 12311, SAClosed • Opens at 9:30 AMNIKE - Tahlia Street StoreTAHLIA TAHLIA STREET SHOP# 008 RIYADHRiyadh, Riyadh, 12241, SAClosed • Opens at 9:30 AMNike Store Olaya Street (Partnered)OLAYA ST, OPPOSITE ISHOZAMA HOTELRIYADH, Riyadh, 12241, SAClosed • Opens at 9:30 AM