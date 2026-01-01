Back to SearchNike Sec 17Open • Closes at 9:00 PMSco 42, Sector 17 EChandigarh, Punjab, 160017, IN0172-4780788Get DirectionsStore HoursMon - Sun: 10:00 AM - 9:00 PMNearby StoresStore DirectoryNFS AmbalaNFS AMBALA, Shop No. 4NH1 Factory Stores Kuldeep NagarGT Road, Ambala CanttAmbala, Haryana, 133001, INOpen • Closes at 9:00 PMNike JalandharShop No.1, Ground Floor,457L and 457R,Nearby Mata Rani Chowk, Model TownJalandhar, Punjab, 144003, INOpen • Closes at 9:30 PMNike Pacific Mall DehradunSH/LGF/22, Lower Ground Floor,Pacific MallDehradun, Uttarakhand, 248006, INOpen • Closes at 9:30 PM