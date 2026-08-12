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Αθλητικοί στηθόδεσμοι για χορό

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Nike Pro Indy Plunge
Nike Pro Indy Plunge Αθλητικός στηθόδεσμος μέτριας στήριξης με ενίσχυση
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro Indy Plunge
Αθλητικός στηθόδεσμος μέτριας στήριξης με ενίσχυση
54,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Στηθόδεσμος Jumpman μέτριας στήριξης με ενίσχυση
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Στηθόδεσμος Jumpman μέτριας στήριξης με ενίσχυση
42,99 €

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Αναζήτησε αυτόν που εφαρμόζει τέλεια επάνω σου και ακολουθεί τη φυσική κίνηση του σώματός σου μέσα από τη συλλογή της Nike σε αθλητικούς στηθόδεσμους για χορό. Διαθέσιμα σε ποικίλα στυλ, χρώματα και επίπεδα στήριξης, τα μπουστάκια χορού της Nike διαθέτουν ακόμα και την κορυφαία τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει τον ιδρώτα και την υγρασία από το δέρμα σου για στεγνή αίσθηση όσο εσύ χορεύεις. Η μεγάλη γκάμα περιλαμβάνει αθλητικούς στηθόδεσμους σε λευκό χρώμα, αθλητικούς στηθόδεσμους σε μαύρο χρώμα και αθλητικούς στηθόδεσμους για τρέξιμο, που εξασφαλίζουν άψογη εφαρμογή και ασυναγώνιστο στυλ.