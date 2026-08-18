Τουλάχιστον 20% ανακυκλωμένα υλικά

Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
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Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pegasus 42
Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
139,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Γυναικεία παπούτσια με ανακλαστικές λεπτομέρειες
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike V5 RNR
Γυναικεία παπούτσια με ανακλαστικές λεπτομέρειες
89,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για διαφορετικές επιφάνειες
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για διαφορετικές επιφάνειες
89,99 €
Nike Cortez Textile
Nike Cortez Textile Γυναικεία παπούτσια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Cortez Textile
Γυναικεία παπούτσια
89,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Club
Nike Mercurial Vapor 17 Club Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για χλοοτάπητα
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Mercurial Vapor 17 Club
Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για χλοοτάπητα
64,99 €
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Γυναικεία παπούτσια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Court Vision Low Next Nature
Γυναικεία παπούτσια
79,99 €
Nike Infinity G NN
Nike Infinity G NN Παπούτσια γκολφ
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Infinity G NN
Παπούτσια γκολφ
89,99 €
Nike Ava Rover
Nike Ava Rover Παπούτσια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Ava Rover
Παπούτσια
139,99 €
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Quest 6
Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
79,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Vomero 18
Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
159,99 €
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Ποδοσφαιρικά παπούτσια για φυσικές σκληρές επιφάνειες
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Phantom 6 Low Elite
Ποδοσφαιρικά παπούτσια για φυσικές σκληρές επιφάνειες
269,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Ποδοσφαιρικά παπούτσια ψηλού προφίλ για διαφορετικές επιφάνειες
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Ποδοσφαιρικά παπούτσια ψηλού προφίλ για διαφορετικές επιφάνειες
94,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Γυναικεία παπούτσια
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Air Max Plus
Γυναικεία παπούτσια
189,99 €
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Ποδοσφαιρικά παπούτσια για χλοοτάπητα
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Phantom 6 Low Pro
Ποδοσφαιρικά παπούτσια για χλοοτάπητα
139,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Ποδοσφαιρικά παπούτσια ψηλού προφίλ για χλοοτάπητα
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Ποδοσφαιρικά παπούτσια ψηλού προφίλ για χλοοτάπητα
94,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Ποδοσφαιρικά παπούτσια ψηλού προφίλ για μαλακές επιφάνειες
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Ποδοσφαιρικά παπούτσια ψηλού προφίλ για μαλακές επιφάνειες
99,99 €
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Juniper Trail 3
Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο
89,99 €
Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για διαφορετικές επιφάνειες
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Tiempo Maestro Academy
Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για διαφορετικές επιφάνειες
84,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Ποδοσφαιρικά παπούτσια ψηλού προφίλ για τεχνητό γρασίδι
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Ποδοσφαιρικά παπούτσια ψηλού προφίλ για τεχνητό γρασίδι
94,99 €
Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για τεχνητό γρασίδι
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Tiempo Maestro Academy
Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για τεχνητό γρασίδι
84,99 €
Nike Ava Rover
Nike Ava Rover Παπούτσια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Ava Rover
Παπούτσια
139,99 €
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Ποδοσφαιρικά παπούτσια για φυσικές σκληρές επιφάνειες
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Phantom 6 High Elite
Ποδοσφαιρικά παπούτσια για φυσικές σκληρές επιφάνειες
279,99 €
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Γυναικεία αδιάβροχα παπούτσια για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Γυναικεία αδιάβροχα παπούτσια για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο
114,99 €
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Winflo 12
Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
109,99 €

Τουλάχιστον 50% βιώσιμα υλικά - Ρούχα

Αυτά τα προϊόντα διαθέτουν τουλάχιστον 50% οργανικό βαμβάκι και ανακυκλωμένο πολυέστερ ή συνδυασμό οργανικού βαμβακιού και ανακυκλωμένου πολυέστερ. Το οργανικό βαμβάκι καλλιεργείται χωρίς συνθετικά χημικά και χρησιμοποιείται λιγότερο νερό σε σύγκριση με το βαμβάκι συμβατικής καλλιέργειας, ενώ το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τα απόβλητα και το αποτύπωμα άνθρακα.

Είμαστε παθιασμένοι με τα υλικά των προϊόντων μας, ώστε να νιώθεις υπέροχα όταν τα φοράς. Εξετάζουμε τον τρόπο καλλιέργειας, συλλογής και επεξεργασίας κάθε υλικού για τη δημιουργία των προϊόντων μας χωρίς συμβιβασμούς. Εστιάζουμε στα υλικά που χρησιμοποιούμε περισσότερο, όπως το πολυέστερ και το βαμβάκι. Το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τα απόβλητα και τις εκπομπές άνθρακα κατά περίπου 30% σε σύγκριση με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Επιπλέον, για το οργανικό βαμβάκι χρησιμοποιείται λιγότερο νερό και χημικά σε σύγκριση με το βαμβάκι συμβατικής καλλιέργειας. Έτσι, απολαμβάνεις την ίδια εκπληκτική ποιότητα και υψηλές επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο για το περιβάλλον.

Μάθε περισσότερα για τη βιωσιμότητα στη Nike και ενημερώσου για τις προσπάθειές μας να κατασκευάζουμε προϊόντα με υπευθυνότητα και να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος όπου ζούμε και παίζουμε.