Τουλάχιστον 20% βιώσιμα υλικά ως προς το βάρος - Παπούτσια

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Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Γυναικεία παπούτσια με ανακλαστικές λεπτομέρειες
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike V5 RNR
Γυναικεία παπούτσια με ανακλαστικές λεπτομέρειες
89,99 €
Nike Dunk Low Retro
Nike Dunk Low Retro Ανδρικά παπούτσια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Dunk Low Retro
Ανδρικά παπούτσια
119,99 €
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Ποδοσφαιρικά παπούτσια για φυσικές σκληρές επιφάνειες
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Phantom 6 Low Elite
Ποδοσφαιρικά παπούτσια για φυσικές σκληρές επιφάνειες
269,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club Ποδοσφαιρικά παπούτσια ψηλού προφίλ για χλοοτάπητα
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Ποδοσφαιρικά παπούτσια ψηλού προφίλ για χλοοτάπητα
69,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Ανδρικά παπούτσια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike V5 RNR
Ανδρικά παπούτσια
84,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Γυναικεία παπούτσια
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Air Max Plus
Γυναικεία παπούτσια
189,99 €
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Γυναικεία παπούτσια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Court Vision Low Next Nature
Γυναικεία παπούτσια
79,99 €
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Ανδρικά παπούτσια για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο
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Ανακυκλωμένα υλικά
Nike ACG Pegasus Trail
Ανδρικά παπούτσια για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο
149,99 €
Nike Cortez Textile
Nike Cortez Textile Γυναικεία παπούτσια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Cortez Textile
Γυναικεία παπούτσια
89,99 €
Nike Jr. Tiempo Maestro Club
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για χλοοτάπητα για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Jr. Tiempo Maestro Club
Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για χλοοτάπητα για μεγάλα παιδιά
44,99 €
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Ανδρικά παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
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Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Revolution 8
Ανδρικά παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
64,99 €
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Ανδρικά παπούτσια για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Juniper Trail 3
Ανδρικά παπούτσια για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο
89,99 €
Nike Air Max Muse
Nike Air Max Muse Γυναικεία παπούτσια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Air Max Muse
Γυναικεία παπούτσια
159,99 €
Nike Ava Rover
Nike Ava Rover Παπούτσια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Ava Rover
Παπούτσια
139,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Ανδρικά παπούτσια
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike V5 RNR
Ανδρικά παπούτσια
89,99 €
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Ανδρικά παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Structure 26
Ανδρικά παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
149,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Ανδρικά παπούτσια
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Ανακυκλωμένα υλικά
Nike V5 RNR
Ανδρικά παπούτσια
89,99 €
Nike Promina
Nike Promina Ανδρικά παπούτσια για περπάτημα
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Promina
Ανδρικά παπούτσια για περπάτημα
69,99 €
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για χλοοτάπητα για μικρά παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για χλοοτάπητα για μικρά παιδιά
39,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Vomero 18
Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
159,99 €
Nike Pegasus 42 "Keely Hodgkinson"
Nike Pegasus 42 "Keely Hodgkinson" Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Pegasus 42 "Keely Hodgkinson"
Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
149,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Ποδοσφαιρικά παπούτσια ψηλού προφίλ για διαφορετικές επιφάνειες για μεγάλα παιδιά
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Ποδοσφαιρικά παπούτσια ψηλού προφίλ για διαφορετικές επιφάνειες για μεγάλα παιδιά
74,99 €
Nike Quest 7
Nike Quest 7 Ανδρικά παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Quest 7
Ανδρικά παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
79,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Ανδρικά παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
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Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Vomero 18
Ανδρικά παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
159,99 €
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Ποδοσφαιρικά παπούτσια για χλοοτάπητα
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Phantom 6 Low Pro
Ποδοσφαιρικά παπούτσια για χλοοτάπητα
139,99 €
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Παπούτσια για μικρά παιδιά
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Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Cosmic Runner
Παπούτσια για μικρά παιδιά
44,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Ποδοσφαιρικά παπούτσια ψηλού προφίλ για μαλακές επιφάνειες
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Ποδοσφαιρικά παπούτσια ψηλού προφίλ για μαλακές επιφάνειες
99,99 €
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Παπούτσια για βρέφη και νήπια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Court Borough Low Recraft
Παπούτσια για βρέφη και νήπια
44,99 €
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Ανδρικά αδιάβροχα παπούτσια για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Ανδρικά αδιάβροχα παπούτσια για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο
114,99 €
Nike Journey Run
Nike Journey Run Ανδρικά παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Journey Run
Ανδρικά παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
99,99 €
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Ανδρικά παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
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Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pegasus 42
Ανδρικά παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
139,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Ποδοσφαιρικά παπούτσια ψηλού προφίλ για χλοοτάπητα
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Ποδοσφαιρικά παπούτσια ψηλού προφίλ για χλοοτάπητα
94,99 €
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Juniper Trail 3
Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο
89,99 €
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Ανδρικά παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Winflo 12
Ανδρικά παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
109,99 €
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Παπούτσια μπάσκετ για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Team Hustle D 12
Παπούτσια μπάσκετ για μεγάλα παιδιά
64,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Ποδοσφαιρικά παπούτσια ψηλού προφίλ για τεχνητό γρασίδι
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Ποδοσφαιρικά παπούτσια ψηλού προφίλ για τεχνητό γρασίδι
94,99 €
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
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Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Court Borough Low Recraft
Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
64,99 €
Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για διαφορετικές επιφάνειες
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Tiempo Maestro Academy
Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για διαφορετικές επιφάνειες
84,99 €
Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για τεχνητό γρασίδι
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Tiempo Maestro Academy
Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για τεχνητό γρασίδι
84,99 €
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Quest 6
Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
79,99 €
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Παπούτσια για τρέξιμο για μικρά παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Star Runner 5
Παπούτσια για τρέξιμο για μικρά παιδιά
47,99 €
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Ανδρικά παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Structure 26
Ανδρικά παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
149,99 €
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για διαφορετικές επιφάνειες για μεγάλα παιδιά
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για διαφορετικές επιφάνειες για μεγάλα παιδιά
69,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Ποδοσφαιρικά παπούτσια ψηλού προφίλ για διαφορετικές επιφάνειες
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Ποδοσφαιρικά παπούτσια ψηλού προφίλ για διαφορετικές επιφάνειες
94,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Club
Nike Mercurial Vapor 17 Club Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για χλοοτάπητα
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Mercurial Vapor 17 Club
Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για χλοοτάπητα
64,99 €
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Παπούτσια μπάσκετ για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Team Hustle D 12
Παπούτσια μπάσκετ για μεγάλα παιδιά
64,99 €
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Γυναικεία αδιάβροχα παπούτσια για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Γυναικεία αδιάβροχα παπούτσια για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο
114,99 €
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Ποδοσφαιρικά παπούτσια για φυσικές σκληρές επιφάνειες
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Phantom 6 High Elite
Ποδοσφαιρικά παπούτσια για φυσικές σκληρές επιφάνειες
279,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο για μεγάλα παιδιά
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Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Vomero 18
Παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο για μεγάλα παιδιά
119,99 €
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Παπούτσια για μικρά παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Omni Multi-Court
Παπούτσια για μικρά παιδιά
44,99 €
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Winflo 12
Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
109,99 €
Nike Flex Train
Nike Flex Train Γυναικεία παπούτσια άσκησης
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Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Flex Train
Γυναικεία παπούτσια άσκησης
79,99 €
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Winflo 12
Παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο για μεγάλα παιδιά
79,99 €
Nike Calm
Nike Calm Ανδρικά mule
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Calm
Ανδρικά mule
69,99 €
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
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Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Revolution 8
Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
64,99 €
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Παπούτσια για βρέφη και νήπια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Star Runner 5
Παπούτσια για βρέφη και νήπια
42,99 €
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Ανδρικά παπούτσια άσκησης
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Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Ανδρικά παπούτσια άσκησης
89,99 €
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Παπούτσια για μικρά παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Team Hustle D 12
Παπούτσια για μικρά παιδιά
59,99 €
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Ποδοσφαιρικά παπούτσια για τεχνητό γρασίδι
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Phantom 6 Low Pro
Ποδοσφαιρικά παπούτσια για τεχνητό γρασίδι
159,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για τεχνητό γρασίδι
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για τεχνητό γρασίδι
89,99 €
Nike Revolution 7
Nike Revolution 7 Ανδρικά παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Revolution 7
Ανδρικά παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
64,99 €
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Γυναικεία παπούτσια άσκησης
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Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Bella 7
Γυναικεία παπούτσια άσκησης
89,99 €
Nike Ava Rover
Nike Ava Rover Παπούτσια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Ava Rover
Παπούτσια
139,99 €
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Ανδρικά παπούτσια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Court Vision Low Next Nature
Ανδρικά παπούτσια
79,99 €
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Παπούτσια για κλειστά γήπεδα για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Omni Multi-Court
Παπούτσια για κλειστά γήπεδα για μεγάλα παιδιά
54,99 €
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Cosmic Runner
Παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο για μεγάλα παιδιά
49,99 €
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Ποδοσφαιρικά παπούτσια για τεχνητό γρασίδι
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Phantom 6 Low Elite
Ποδοσφαιρικά παπούτσια για τεχνητό γρασίδι
269,99 €
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο για μικρά παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Winflo 12
Παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο για μικρά παιδιά
74,99 €
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για χλοοτάπητα
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Tiempo Maestro Club
Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για χλοοτάπητα
59,99 €
Nike Journey Run
Nike Journey Run Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Journey Run
Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
99,99 €
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Structure 26
Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
149,99 €
Nike Infinity G NN
Nike Infinity G NN Παπούτσια γκολφ
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Infinity G NN
Παπούτσια γκολφ
89,99 €

Τουλάχιστον 50% βιώσιμα υλικά - Ρούχα

Αυτά τα προϊόντα διαθέτουν τουλάχιστον 50% οργανικό βαμβάκι και ανακυκλωμένο πολυέστερ ή συνδυασμό οργανικού βαμβακιού και ανακυκλωμένου πολυέστερ. Το οργανικό βαμβάκι καλλιεργείται χωρίς συνθετικά χημικά και χρησιμοποιείται λιγότερο νερό σε σύγκριση με το βαμβάκι συμβατικής καλλιέργειας, ενώ το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τα απόβλητα και το αποτύπωμα άνθρακα.

Είμαστε παθιασμένοι με τα υλικά των προϊόντων μας, ώστε να νιώθεις υπέροχα όταν τα φοράς. Εξετάζουμε τον τρόπο καλλιέργειας, συλλογής και επεξεργασίας κάθε υλικού για τη δημιουργία των προϊόντων μας χωρίς συμβιβασμούς. Εστιάζουμε στα υλικά που χρησιμοποιούμε περισσότερο, όπως το πολυέστερ και το βαμβάκι. Το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τα απόβλητα και τις εκπομπές άνθρακα κατά περίπου 30% σε σύγκριση με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Επιπλέον, για το οργανικό βαμβάκι χρησιμοποιείται λιγότερο νερό και χημικά σε σύγκριση με το βαμβάκι συμβατικής καλλιέργειας. Έτσι, απολαμβάνεις την ίδια εκπληκτική ποιότητα και υψηλές επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο για το περιβάλλον.

Μάθε περισσότερα για τη βιωσιμότητα στη Nike και ενημερώσου για τις προσπάθειές μας να κατασκευάζουμε προϊόντα με υπευθυνότητα και να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος όπου ζούμε και παίζουμε.