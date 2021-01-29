Πώς και γιατί να κάνεις προθέρμανση πριν από κάθε άσκηση

Ο κίνδυνος της παράκαμψης

Το καταλαβαίνουμε, η σκέψη του να ξεκλέψεις μερικά επιπλέον λεπτά για το πρόγραμμα ασκήσεών σου όταν είναι ήδη αρκετά δύσκολο να βρεις χρόνο για την πραγματική προπόνηση είναι πολύ δελεαστική. Είναι όμως προτιμότερο από το να πασχίζεις να ολοκληρώσεις την άσκηση ή να πρέπει να αντιμετωπίσεις ταλαιπωρημένους μύες και κράμπες, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε τραβήγματα, καταπονήσεις ή έντονο πιάσιμο. Όλα αυτά μπορούν να συμβούν αν παρακάμψεις την προθέρμανση, λέει η Michele Olson, PhD, ανώτερη κλινική καθηγήτρια αθλητικών επιστημών στο Huntingdon College στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα και πιστοποιημένη ειδικός σε θέματα ενδυνάμωσης και φυσικής κατάστασης.



Αυτό συμβαίνει επειδή "όλοι οι ιστοί και τα όργανά σου, συμπεριλαμβανομένων των μυών και της καρδιάς, χρειάζονται πιο οξυγονωμένο και πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά αίμα, για να λειτουργήσουν σωστά στη διάρκεια της προπόνησης", εξηγεί. Η αύξηση των επιπέδων οξυγόνου μέσω της προθέρμανσης μπορεί να σε αποτρέψει από το να αισθανθείς ζάλη, ενώ μπορεί επίσης να βοηθήσει την καρδιά σου να λειτουργεί με φυσιολογικό ρυθμό, προσθέτει. (Αυτό το τελευταίο δεν είναι απαραίτητα μη φυσιολογικό, αναφέρει η Olson, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε καρδιαγγειακά προβλήματα σε βάθος χρόνου.)



Εξίσου δυσάρεστο: "Όταν γυμνάζεσαι με πιασμένους μύες, μπορεί να αλλοιώσεις τη στάση του σώματός σου, με αποτέλεσμα να έχεις μικρότερο έλεγχο της κίνησης των μεγαλύτερων μυών σου", εξηγεί ο David Reavy, ειδικός σε θέματα απόδοσης και αποκατάστασης και ιδρυτής του React Physical Therapy στο Σικάγο. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που κάθονται όλη μέρα σε ένα γραφείο τείνουν να έχουν πιασμένους καμπτήρες ισχίου, αναφέρει, κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει ελαφριά κλίση της λεκάνης προς τα εμπρός (ονομάζεται πρόσθια κλίση). Έτσι, οι κοιλιακοί και οι γλουτιαίοι μύες υπολειτουργούν κατά το τρέξιμο και τις άρσεις βαρών, μειώνοντας τα αποτελέσματα της σκληρής δουλειάς σου.