Τι πρέπει να γνωρίζεις για την προπόνηση ενώ ακολουθείς κετογονική δίαιτα

Μπορούν τα λιπαρά να παρέχουν την ενέργεια που απαιτείται για μια προπόνηση;

Όσον αφορά την προπόνηση σε συνδυασμό με μια κετογονική δίαιτα, οι κριτικές είναι... ανάμεικτες. Σύμφωνα με μία μικρή μελέτη του 2020 σε γυναίκες, εκείνες που ακολούθησαν μια κετογονική δίαιτα οκτώ εβδομάδων είχαν περισσότερη δύναμη για να εκτελέσουν πίσω καθίσματα αλλά όχι πιέσεις πάγκου, ενώ οι γυναίκες που ακολουθούσαν ένα πρόγραμμα με υψηλότερη πρόσληψη υδατανθράκων είδαν βελτίωση και στις δύο ασκήσεις. Σε μια άλλη μικρή μελέτη που δημοσιεύτηκε στο "Metabolism: Clinical and Experimental", οι αθλητές αντοχής που ακολούθησαν μια κετογονική δίαιτα και, συνεπώς, έχασαν λίπος σε διάστημα 12 εβδομάδων μπορούσαν να τρέξουν πιο δυνατά και να διατηρήσουν περισσότερο την αντοχή τους σε σύγκριση με εκείνους που κατανάλωναν περισσότερους υδατάνθρακες. Το αποτέλεσμα είναι λογικό: όταν μειώνεις το σωματικό λίπος και αυξάνεις το ποσοστό μυϊκής μάζας, αποκτάς περισσότερη δύναμη, αντοχή και ταχύτητα.



Σε μια ξεχωριστή μελέτη που δημοσιεύτηκε στο "The Journal of Physiology", κορυφαίοι αθλητές αντοχής που ακολούθησαν κετογονική δίαιτα βελτίωσαν τη μέγιστη VO2 τους, μια μέτρηση της ποσότητας οξυγόνου που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα άτομο στη διάρκεια μιας έντονης άσκησης. Ωστόσο, χρειάζονταν περισσότερο οξυγόνο για να αποδώσουν, κάτι το οποίο, στην ουσία, αναιρούσε αυτά τα οφέλη, λέει η συντάκτρια της μελέτης Louise Burke, PhD, Chief of Nutrition Strategy στο Australian Institute of Sport. Όπως αναφέρει, αυτό συμβαίνει επειδή απαιτείται περισσότερο οξυγόνο για τη μετατροπή του λίπους, σε σύγκριση με τους υδατάνθρακες, σε ενέργεια. Σύμφωνα, πάλι, με μια άλλη μελέτη στο "Journal of the American College of Sports Medicine" όταν οι δρομείς που ακολουθούσαν κετογονική δίαιτα προσπάθησαν να αυξήσουν την έντασή τους, στην ουσία έτρεχαν κατά πέντε τοις εκατό πιο αργά, πιθανώς επειδή το λίπος δεν συμβάλλει όσο οι υδατάνθρακες στην υποστήριξη των μυϊκών συσπάσεων.



Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να απελπιστείτε αν λατρεύετε την αερόβια άσκηση και θέλετε να δοκιμάσετε μια κετογονική δίαιτα. H Burke επισημαίνει ότι οι περισσότερες έρευνες καταδεικνύουν ότι η κετογονική δίαιτα δεν επηρεάζει αρνητικά αλλά ούτε θετικά την απόδοση σε ασκήσεις χαμηλής ή ήπιας έντασης. Η απόδοση επηρεάζεται στις ασκήσεις μεγάλης διάρκειας ή υψηλής έντασης. Αυτός είναι ο λόγος που η Burke προτείνει σε αθλητές που θέλουν πάντα το καλύτερο να πειραματιστούν με μια ελαφρώς υψηλότερη πρόσληψη υδατανθράκων μερικές φορές την εβδομάδα πριν από τις προπονήσεις υψηλότερης έντασης, π.χ. να καταναλώσουν κόκκινα φρούτα μαζί με αυγά και αβοκάντο. Ωστόσο, προτείνει αυτό το πρόγραμμα μόνο αφού αποφασίσεις αν θα ακολουθήσεις μια κετογονική δίαιτα (ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και αυτό μπορεί να διαπιστωθεί με τις ταινίες κετόνης).